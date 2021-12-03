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Nefrit nedir, nasıl bir hastalıktır? Böbrek iltihabı (nefrit) tanısı, belirtileri ve tedavi yöntemleri..

Nefrit nedir, nasıl bir hastalıktır Böbrek iltihabı (nefrit) tanısı, belirtileri ve tedavi yöntemleri..

Günümüzde çeşitli sebeplere bağlı olarak kişileri günlük yaşamından alıkoyacak derecede rahatsız eden birtakım hastalıklar bulunmaktadır. Vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkan bu hastalıklar bazı organların görevini yerine getirememesine yol açarak iyileşme sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Nefrit adı verilen böbrek iltihabı da bu rahatsızlıklardan biri olarak değerlendirilmektedir. Peki, nefrit nedir, nasıl bir hastalıktır? Böbrek iltihabı ( Nefrit ) tanısı, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte, nefrit hastalığı hakkında merak edilen hususları derledik.

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Nefrit olarak belirtilen hastalık böbreklerin normal işlevini yapamaması sonucunda vücuttaki kanın yeterince temizlenmemesi durumunda ortaya çıkan ve bir an önce tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalık olmaktadır.

 Nefrit Nedir, Nasıl Bir Hastalıktır?

 Nefrit olarak nitelendirilen bu hastalık boşaltım sisteminin en önemli organı olan böbreklerde bulunan dokuların zarar görmesi sonucunda meydana gelen iltihaplanma durumunu ifade eden bir kavram olmaktadır. İnsan vücudunda sağ ve solda olmak üzere iki adet böbrek bulunmaktadır. Böbrekler vücutta kanı temizleyerek atık maddelerin mesaneye gönderilmesi görevini yapmaktadır. Nefrit hastalığı sonucunda böbrekler işlevini yapamaz duruma gelerek başka hastalıklarında ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.

 Nefrit hastalığı, genellikle genler yoluyla insanlara geçen bir hastalık olmakla beraber başka sebeplerle de kişilerde görülebilmektedir. Bu hastalık vücutta filtre görevi yapan böbrekleri olumsuz etkilemekte ve atıkları giderirken çeşitli sorunların oluşmasına yol açmaktadır. Nefrit hastalığı böbreklerin aniden iltihaplanması sonucunda ortaya çıkan ve böbreklerde fonksiyon bozukluğuna yol açan bir hastalık çeşidi olmaktadır. Nefrit hastalığı tedavisi geciktirildiği taktirde böbrek yetmezliğine kadar götüren olumsuz sonuçlara neden olmaktadır.

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 Böbrek İltihabı ( Nefrit ) Tanısı, Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

 Nefrit hastalığına tanı koymak için laboratuvar ortamında idrar ve kan tahlillerine bakılması gerekmektedir. Eğer kan ve idrar tahlillerinde kanda dolaşan atık maddelerin sayılarında bir artış varsa nefrit hastalığından şüphelenilmektedir. Tanı için CT taraması ve böbrekler için ultrason taramasının da yapılması gerekmektedir. Bu uygulamalar sayesinde böbreklerde bir tıkanıklık ya da iltihaplanma varsa görülebilmektedir. Böbrek biyopsisi de hastalığı teşhis etmek için yapılan önemli bir uygulama olmaktadır.

 Nefrit hastalığına neden olan belirtiler şu şekilde sıralanmaktadır:

 - Ateş değerlerinin yüksek olması

 - Yorgunluk ve iştah kaybı

 - Halsizlik ve bitkinlik

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 - Bel bölgesinde ve böbreklerde ağrı hissetme

 - İdrardan kan ya da irin gelmesi

 - İdrar yaparken ağrı

 - İdrara sık çıkma isteği ve bulanık renkte idrar yapma

 - Kusma

 - Vücudun çeşitli yerlerinde özellikle el ve ayaklarda şişme

 - Tansiyonun yüksek olması

 Nefrit hastalığına tanı konduktan sonra hastalığın tedavi edilme aşamasına geçilmektedir. Hasta olan kişinin hastalığının seyrine uygun olan bir tedavi yönteminin uygulanması gerekmektedir. Çünkü her nefrit hastalığının kendine has bir tedavi şekli bulunmaktadır. Akut nefrit olarak belirtilen tür bazen kendiliğinden iyi olurken kronik nefrit ise hastanın düzenli olarak kontrol edilmesini gerektirmektedir. Bu hastaların böbrekleri ve kan tahlilleri sürekli olarak kontrol edilmektedir. Kronik nefrit hastalarına ödem azaltıcı ve tansiyonu dengeleyen birtakım ilaçları kullanması önerilmektedir. Nefrit hastalığı sonucu börekleri ciddi bir şekilde zarar görmüş kimseler için uygulanan tedavi yöntemlerinin başında diyaliz tedavisi gelmektedir. Bu tedavi yöntemi ile vücutta biriken zararlı atık maddelerin bir cihaz yardımı ile vücut dışına atılması sağlanmaktadır. Bu cihazlar kanın içinde yer alan zararlı maddeleri süzerek böreğin yapamadığı görevi yerine getirmektedir. Böbrek yetmezliğine diyaliz tedavisi sonuç vermediği zaman hastalara böbrek naklinin yapılması gerekmektedir. Ancak bu durum sonucunda sağlıklı bir böbrek nakli ile hastalar günlük hayatlarına dönebilmektedir.

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