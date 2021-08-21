Neden Hamile Kalamıyorum Diyenler İçin Hamile Kalma İpuçları Ve Önerileri

Adet döngülerinin süresini bilmek ve bu süreye göre cinsel ilişki vaktini ayarlamak hamile kalmak için son derece önemlidir. Bu sebepten dolayı adet döngüsü, hamile kalma sürecinde büyük bir öneme sahiptir. Uygun zamanlarda cinsel ilişkiye girmenin kaçınılmaz olduğu gebelik oluşumu için bireyin, ilk olarak kendi vücudunu tanıması, üremenin nasıl gerçekleştiğini bilmesi ve adet döngüsünü takip etmesi gerekmektedir.

Özellikle doğum kontrol ilaçlarının kullanılması, sigara, alkol kullanımı, stres ve doğurganlığı etkileyen birçok rahatsızlık, gebeliğin meydana gelmesine engel olabilmektedir. Bununla birlikte erkeğe bağlı sorunlar da gebeliğin oluşumunu önleyebilmektedir. Düzenli, korunmasız biçimde cinsel ilişkiye girmekte olan genç kadınların gebe kalma şansı %20 olmaktayken, 35 yaşın üstündeki kadınlarda ise bu oran çok daha düşük olmaktadır.

Gebelik Nedir?

Hamilelik ya da gebelik; erkekten gelebilen sperm ile kadının yumurtalıkları içerisinden atılmış olan yumurtanın döllenmesi aracılığı ile meydana gelen fetusun kadın cinsel organ ve dokuları üzerinde değişiklikler meydana getirdiği, doğuma kadar olan yaklaşık dokuz aylık (266 ile 270 günlük) bir dönemi ifade etmektedir. Hamile kalma olasılığının artması için düzenli ve sağlıklı beslenmek büyük bir önem arz etmektedir.

Hamile Kalma Süresinde Yaşın Önemi Nedir?

Erkeğin yaşı hamileliğin meydana gelmesinde rol oynamaktadır. 40 yaş üstü olan erkeklerde, sperm sayısı veya hareketliliği azaldığı için mevcut gebelik şansı yaklaşık olarak %25 oranında düşmektedir. Çocuk sahibi olmayı isteyen 35 yaş üstü kadınların ve 40 yaş üstü erkeklerin birlikteliğinde gebeliğin oluşabilme şansı ise %50 oranında düşmektedir. Çiftlerin bir yıl süre ile korunmasız ve düzenli bir biçimde cinsel ilişkiye girmelerine karşın gebelik sağlayamaması, muhtemel sağlık sorunlarını işaret edebilmektedir. Bu durumda, hem kadının hem de erkeğin doktora başvurması ve doğal olan yollardan neden gebeliğin sağlanamadığının araştırılması gerekmektedir. Ancak bütün bunlara geçmeden önce gebelik durumunun nasıl oluştuğunu ve mevcut adet düzeninin önemini anlamak gerekmektedir.

Neden Hamile Kalamıyorum Diyenler İçin Hamile Kalma İpuçları ve Önerileri Nelerdir?

Bir ayda, çocuk sahibi olmayı isteyen her 100 çiftten sadece 20'si başarıya ulaşmaktadır. 2 sene boyunca çocuk sahibi olmayı isteyenlerin ise %95'i gebelik sağlayabilmektedir. Gebeliğin sağlanabilmesi için kadınların, yumurtlama zamanlarını bilmeleri, dolayısı ile adet döngüsünü takip etmesi oldukça önemlidir. Bununla beraber gebeliğe engel olabilecek, polikistik over sendromu, tiroit hastalığı, endometriozis ve diyabet gibi rahatsızlıkların daha önce fark edilmesi ve bunların tedavi edilmesi için doktor kontrolüne gidilmesi önerilmektedir.

Zihinsel ve fiziksel olarak daha sağlıklı olmak, gebelik süreci için olmazsa olmazlar içerisinde yer almaktadır. Obezite ve stres özellikle gebeliğin önünde duran en büyük engellerdir. Bu sebepten dolayı fazla kilolardan kurtulabilmek, stres ile başa çıkmanın yollarını bulabilmek veya stres yaratan ögeleri yaşamdan çıkarmak da önemlidir. Tüp bebek yönteminin denenmesine karşın gebe kalamayan kişilerin, bebek sahibi olmaktan vazgeçmelerinin ardından gebe kalması az rastlanılan bir durum değildir. Bu sebepten dolayı cinsel ilişki esnasında gebelik stresine girmemek, olayları akışına bırakmak da gebeliğin şansını arttırabilmektedir.

Cinsel ilişki esnasında kayganlaştırıcı kremler, yağlar ya da diğer kozmetik ürünler, spermlere zarar verebilmektedir. Çocuk sahibi olmayı isteyen bireylerin bu ürünlerden uzak durması önemli olmaktadır. Düzenli olarak egzersiz yapmak, bireyin ideal vücut kitle indeksine ulaşabilmesini sağlarken, stres düzeyinin azaltılmasında etkili olmaktadır.