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Nedamet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nedamet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nedamet Ne Demek, Ne Anlama Gelir Nedamet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

15. yüzyıldan beri kullanılmakta olan nedamet sözcüğü, dilimize Arapçadan geçmiştir. Kişinin söylediği bir sözden ya da sergilediği bir davranıştan ötürü derin üzüntü duymasına nedamet denir. Pişmanlık ile eş anlamlı olan bu kelime, eseflenme ve keder anlamında da kullanılır. Nedamet ne demek? Nedamet TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Nedamet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Sıkıntı 2- Sıklet 3- Haile 4- Gam 5- Tasa 6- Pişmanlık 7- Tövbe 8- Teessür

 9- Hayıflanma 10- Mahzunluk

  Nedamet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  Nedm kökünden türetilmiş olan nedamet sözcüğü, pişmanlık duymak demektir. Sözleri ya da davranışlarıyla istemediği şeye neden olan ve bundan ötürü pişmanlık duyan kişilere nedamet-kâr denir. Nedamet, aynı zamanda acı çekmek, sıkıntı duymak ve hüsrana uğramak manasında kullanılır.

  Kelimenin fiil hali ''nedamet getirmek'' şeklinde yazılır.

  Nedamet TDK Sözlük Anlamı Nedir?

  Türk Dil Kurumuna göre Nedamet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

  İlk Anlamı: Kişinin yaptığı ya da söylediği bir şey yüzünden pişman olması

 İkinci Anlamı: İçlenme, keder, üzüntü, elem

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  Nedamet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  1- Eskilerin de dediği gibi iş işten geçtikten sonra nedamet hiçbir işe yaramıyor.

 (Pişmanlık anlamında kullanılmış)

  2- Yaşadığı kötü şeylerden sonra hissettiği nedamet yüzünden okunuyordu.

 (Üzüntü anlamında kullanılmış)

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