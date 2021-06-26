Necasetten Ve Hadesten Taharet Nedir? Necasetten Ve Hadesten Taharet Nasıl Yapılır

Temizlik hem kalbi hem de bedeni temizlik olarak bir bütün olarak belirlenmiştir. Dini vecibeleri yerine getirme arzusunda olan bir kişi için ilk başlayacak olduğu ibadetin başlangıcı temizlik olmaktadır. Dini anlamada ibadetleri yerine getirebilmek amacı doğrultusunda temizlenmeye taharet denilmektedir. Taharet ise ikiye ayrılarak açıklanmaktadır. Bunlardan ilki hadesten teharet ikincisi ise necasetten taharettir.

Necasetten ve Hadesten Taharet Nedir?

İslam fıkhı kapsamında namazın 12 farzı bulunmaktadır. Bu farzlardan altısı dışında, altısı ise içindedir. Namazın dışındaki farzlara “şart”, içinde olan farzlara ise “rükün” denilir. Şartlardan ilk ikisi şunlardır:

1- Necasetten taharet

2- Hadesten taharet

Necaset: Görünür durumdaki pislikleri ifade etmektedir. Namaz kılmanın şartlarından biri de görünür durumdaki pisliklerden elbiseyi, vücudu, ibadet edilecek olan yeri temiz tutmaktır. Taharet ise “Temizlik” demektir.

Hades: Gözle görülemeyen nitelikteki kirliliklerin tümünü” kapsar. Bunları manevi pislikler olarak da ifade etmek mümkün olabilmektedir. Esasında bu kirlilik hükmi niteliktedir. Görünür nitelikte olmasa da bir insanın zihnini ve kalbini kirleten bir unsur olup kişinin namaz kılmasına manidir. Kelimenin sahip olduğu kök manası ise “önceden olmadığı halde sonradan ortaya çıkmayı” ifade eder. Kendi içinde hades-i asgar (küçük hades), hades-i ekber (büyük hades) olarak ikiye ayrılmaktadır. Büyüğünden temizlenebilmek için gusül abdesti ile küçüğünden temizlenmek ise namaz abdesti ile abdestle mümkün olmaktadır. Bir kimse namaza ancak bundan sonra yaklaşabilir duruma gelebilir. Bu bakımdan namaz kılabilir hale gelmenin olmazsa olmaz şartları arasında yer alırlar.

Necasetten ve Hadesten Taharet Nasıl Yapılır?

Necasetten Taharet: Necaset kelimesi taşımakta olduğu anlamı itibariyle görülen pis olan şey manasına gelmektedir. Necis nitelikte olan şeylerin bulunduğu yerden temizlenmesine necasetten taharet denilmektedir. Necasetten taharet hususunda birey ibadet için gerekli olan abdestini almaya hazır bulunmalıdır. Bunun beraberinde üzerinde abdest almaya mani olacak nitelikte pisliklerin temizlenmesinin gerekliliği söz konusudur. Bireyin bedeninde, elbisesinde ya da namaz kılacak olduğu yerde pislik var ise onu temizlemesi hususu necasetten taharet olarak ifade edilmektedir.

Hadesten Taharet: Hades kötülük ve pislik anlamlarını taşımakta olan bir kelimedir. Hadesten teharet ise bedende göz ile görülemeyen nitelikteki pisliklerden arınmak anlamını taşımaktadır. Hadesten teharete günümüz dilinde bir tür bedenin enerjisel biçimde arınması da denilebilmektedir.

İnsan yaratılışı gereğince madden kirlenebildiği gibi manen de kirlenebilir olmaktadır. Yaşamakta olduğumuz çağda kötü enerji barındıran ortamlarda bulunulduğunda negatif olduğunu hisseden bireyler esasında manen kirlendiklerini ifade eder. Hadesten teharet için diğer bir tabiri ile gözle görülmeyen pisliklerden arınmak adına iki yöntem kullanılmaktadır.

Bunlardan ilki gusül abdesti olmaktadır. İkincisi ise normal bildiğimiz namaz abdesti olmaktadır. Bireyin ilk olarak muhakkak ki gusül abdestinin bulunmasının gerekliliği söz konusudur. Gusül abdesti olan bireyin normal abdest de aldığı vakit ibadetlerini yerine getirebilmesi mümkün olmaktadır.

İslam dini tam anlamıyla bir temizlik dinidir. Her şeyden önce bir bireyin ibadetleri yerine getirebilmesi için hem bedenen hem de ruhen temizlenebilmesinin gerekliliği söz konusudur. Bir bireyin ilk olarak bedeninde bulunan pis sayılabilecek her şey den arınması gerekmektedir. Necasetten taharet ve hadesten taharet şartları yerine getirilmediği vakit namaza yaklaşılması mümkün olmaz. Bu şartları yerine getirmeden namaz kılma çabası gösteren bireylerin yapmış oldukları işe ibadet hükmü taşımaz.