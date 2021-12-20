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Nebati Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nebati Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nebati Ne Demek, Ne Anlama Gelir Nebati Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan nebati kelimesi ''nabit'' kökünden türetilmiştir. Nabit, yetişmek ve büyümek anlamına gelir. Toprakta ya da toprağın altında yetişen, yapraklı ve çiçekli bitkilere nebat denir. Bu kelimeye getirilen nispek eki (-i) ile oluşturulan nebati ise bitkisel manasına gelir. Bu sözcük doğal ve el değmemiş anlamında da kullanılır. Nebati ne demek, ne anlama gelir? Nebati kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir örnek kelimeler ve cümlelerle birlikte detaylı olarak derledik.

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Nebati kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Bitkisel 2- Natural 3- Saf 4- Doğal 5- Tabii 6- Katıksız 7- Yalın

  Nebati Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yüzyılda literatüre girmiş olan nebati kelimesi, bitkisel anlamına gelir. Bu kelime birçok birleşik isim ve tamlamanın da içinde yer alır. Örnekler:

 1- Fahm-i Nebati - Bitkisel Kömür

 2- Ömr-ü Nebati - Bitkisel Hayat

  Nebati kelimesinin yan anlamı ise doğaldır. Tüm bitkiler doğal ortamlarında yetiştiği için kelime, bu anlamda da kullanılır. Örneğin: Hüsn-ü Nebati tamlaması, doğal güzellik anlamına gelir.

  Nebati Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

  TDK’ya göre Nebati kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

  İlk Anlamı: Bitkilerle ilgili olan

 İkinci Anlamı: Doğal, saf

  Nebati Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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  ''Nebati yağlar bu kadar pahalı olmasaydı ben de bu yağlardan birini kullanırdım.''

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