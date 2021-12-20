Nebati Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nebati Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Nebati kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Bitkisel 2- Natural 3- Saf 4- Doğal 5- Tabii 6- Katıksız 7- Yalın

Nebati Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yüzyılda literatüre girmiş olan nebati kelimesi, bitkisel anlamına gelir. Bu kelime birçok birleşik isim ve tamlamanın da içinde yer alır. Örnekler:

1- Fahm-i Nebati - Bitkisel Kömür

2- Ömr-ü Nebati - Bitkisel Hayat

Nebati kelimesinin yan anlamı ise doğaldır. Tüm bitkiler doğal ortamlarında yetiştiği için kelime, bu anlamda da kullanılır. Örneğin: Hüsn-ü Nebati tamlaması, doğal güzellik anlamına gelir.

Nebati Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK’ya göre Nebati kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Bitkilerle ilgili olan

İkinci Anlamı: Doğal, saf

Nebati Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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''Nebati yağlar bu kadar pahalı olmasaydı ben de bu yağlardan birini kullanırdım.''