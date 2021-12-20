Nebati Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nebati Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nebati kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Bitkisel 2- Natural 3- Saf 4- Doğal 5- Tabii 6- Katıksız 7- Yalın
Nebati Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Yüzyılda literatüre girmiş olan nebati kelimesi, bitkisel anlamına gelir. Bu kelime birçok birleşik isim ve tamlamanın da içinde yer alır. Örnekler:
1- Fahm-i Nebati - Bitkisel Kömür
2- Ömr-ü Nebati - Bitkisel Hayat
Nebati kelimesinin yan anlamı ise doğaldır. Tüm bitkiler doğal ortamlarında yetiştiği için kelime, bu anlamda da kullanılır. Örneğin: Hüsn-ü Nebati tamlaması, doğal güzellik anlamına gelir.
Nebati Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK’ya göre Nebati kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Bitkilerle ilgili olan
İkinci Anlamı: Doğal, saf
Nebati Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
''Nebati yağlar bu kadar pahalı olmasaydı ben de bu yağlardan birini kullanırdım.''