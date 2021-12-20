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Nebat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nebat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nebat Ne Demek, Ne Anlama Gelir Nebat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan nebat kelimesi ''nabat'' sözcüğünden türetilmiştir. Nabat, toprağın altında yetişmek anlamına gelirken nebat da toprakta yetişen bitki demektir. Bitki bilimine ise nebatiyun denir. Bu kelimeden türetilmiş olan birçok sözcük hem günlük hayatta hem de botanik biliminde sık sık kullanılır. Örneğin: Hüda-yi nabit kelimesi, herhangi bir bakım gerektirmeyen, kendine kendine yetişen bitki anlamına gelir. Nebat ne demek, ne anlama gelir? Nebat TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

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Nebat kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Fide 2- Sebze 3- Bitki 4- Flora 5- Bitey

  Nebat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  Yaklaşık 6 asırdır kullanılmakta olan nebat kelimesi, bitki ve sebze anlamına gelir. Bu kelimenin ''nebatat'' şeklinde yazılır. Sebzeler bir yıllık ve çok yıllık bitkiler olarak ikiye ayrılır.

  Nebat kelimesinin içinde yer aldığı birçok tamlama ve kalıp ifade mevcuttur. Örneğin: 1- Nebati Yağ: Organik, bitkisel yağ 2- Fahm-i Nebat: Bitkisel kömür.

  Nebat TDK Sözlük Anlamı Nedir?

  TDK'ya göre Nebat kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

  İlk Anlamı: İklim şartlarına göre farklı bölgelerde yetişen bitkilerden her bii

 İkinci Anlamı: (Mecazen) - Yeşil

  Nebat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  ''Nebat ağırlıklı beslenirsen hem kilo almazsın hem de metabolizmanın çok daha hızlı çalışır ''

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