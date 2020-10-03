Neandertal nedir? Neandertal özellikleri ve hakkında bilgiler

Primatlar, Homo Sapiens'in yani modern insanın en yakın atası olarak kabul edilir. Bazı kaynaklarda Homo Stupidus (Zekası Gelişmemiş / Aptal İnsan) olarak geçse de yapılan son araştırmalar Neandertal'lerin zeki olduklarını ortaya çıkarmıştır. ''Animalia'' aleminin ''Chordata'' şubesinden olan Homo Neandertal hakkında araştırmalar sürüyor.

Neandertal Nedir?

Neandertal, Homo Sapiens'ten önceki insan ırkını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. İlk Neandertal kalıntısı Almanya'da bulunmuştur. Evrim sırası şu şekilde ilerlemektedir.

Homo Erectus - Homo Heidelberg - Homo Neandertal - Homo Sapiens

Neandertal Özellikleri ve Hakkında Bilgiler

Primatlar hakkında yapılan araştırmaların sonucunda yeni bilgiler elde edildi. Öncesinde goriller ile yakın akraba olduğu var sayılan Homo Neandertal'in, tam olarak dik yürümediği var sayılıyordu. Bununla birlikte Homo Erectus'un bir alt sınıfı olarak değerlendiren bilim insanları da vardı. Ancak kalıntılardan elde edilen örnekler canlandırma tekniği ile izlenmiş ve onların da Hopo Sapiens gibi dik yürüyebildikleri görülmüştür.

İspanya, Fransa ve Portekiz'de yer alan birçok mağarada Neandertal insanına ait birçok çizim bulunmuştur. Bu çizimler arasında geyik ve ayı gibi hayvanların yanı sıra ağaç tasvirleri de yer alıyor.

Bazı bilim insanlarına göre Neandertal ve Sapiens türleri aslında aynıdır. Dünya genelinde yayımlanmış birçok akademik makalede bu sav öne sürüldü. Homo Neandertal'in normal insanlardan daha iri olmasının nedeninin ''devlik hastalığı'' olduğu iddia edildi. Bir başka teoriye göre primatların modern insanının gen havuzuna çok büyük katkısı olmuştur. Birçok insanın Neandertal kanı taşıdığı da öne sürülen iddialar arasında yer alıyor.

Primatlar genelde mamut ve bizon avlardı. Ancak aç kaldıklarında birbirlerini yedikleri de bilimsel olarak ispatlandı. Neandertallerin yaşadığı dönemde, birçok dev boyutlarda birçok vahşi hayvan yaşıyordu. Primatlar, bu hayvanlara yem olmamak için hayvan kemiklerinden birçok silah yapmıştır.

Kuzey Avrupa'da yapılan bir kazı sonucu gömülmüş birçok Neandertal kalıntısı bulundu. Kazıyı gerçekleştiren arkeologlar cesetlerin oraya kasıtlı bir şekilde gömüldüğünü iddia etti. Bu da bilim çevrelerince ''Homo Stupidus'' olarak tanımlanan Neandertallerin en az bizim kadar zeki olduğunu gösteren başka bir kanıt olarak kayıtlara geçti.

Ortalama bir primatın boyu 2 metreye yakındır. Kolları ve baldırları bize göre çok daha güçlüdür İri olmalarına karşın çok hızlı koşabilirlerdi.