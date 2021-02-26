Ne Verirsen Elinle O Gelir / Gider Seninle atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Ne verirsen elinle o gelir / gider seninle atasözünün anlamı nedir? Ne verirsen elinle o gelir / gider seninle atasözü cümle içinde nasıl kullanılır? Ne verirsen elinle o gelir / gider seninle atasözü gerçek anlamlı mı mecaz anlamlı mı? Ne verirsen elinle o gelir / gider seninle atasözüyle ilgili bütün detayları derledik.
Atasözleri Türkçede sıkça karşılaştığımız söz öbekleridir. Her atasözünün kendine özgü bir anlamı ve manası vardır. Ne verirsen elinle o gelir / gider seninle atasözü mecaz anlamlı bir atasözüdür.
Ne Verirsen Elinle O Gelir / Gider Seninle Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Ne verirsen elinle o gelir / gider seninle atasözü yapılan iyiliklerin hiç bir koşulda karşılıksız kalmayacağını anlatan bir atasözüdür. Bu dünyada yoksula, muhtaca yardım edenler mutlaka öbür tarafta mükafatlandırılırlar. Yapılan iyiliklerin karşılığı her iki dünyada da iyilik yapana mutlaka geri döner.
Ne Verirsen Elinle O Gelir / Gider Seninle Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Babam durumum olunca mutlaka fakirlere yardım etmemi tembihledi. Çünkü bilinen o ki ne verirsen elinle o gider seninle.