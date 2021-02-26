Ne Ekersen Onu Biçersin atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ne ekersen onu biçersin atasözünün kısaca ettiğini bulursun olarak açıklamak mümkün olmaktadır. Bu sebeple insanlar diğer insanlara davranışlarında her zaman iyi niyetli olmalıdırlar.

Ne Ekersen Onu Biçersin Atasözünün Tanımı Nedir?

İnsanların birbirlerine olan davranışları ile ilgili olan ne ekersen onu biçersin atasözünün anlamını şu şekilde açıklamak mümkün olmaktadır. İnsanlar karşısındaki insanlara nasıl davranırlarsa, karşılığında da aynı davranış biçimi ile muhatap olurlar. Diğer bir değişle karşısındaki insanlara güler yüzlüm, sevecen ve iyi bir şekilde davranan insanlar diğer insanlardan da aynı şekilde davranışı görürler ancak asık suratlı, sinirli ve kötü muamele yapan insanlar aynı muameleye maruz kalırlar.

Ne Ekersen Onu Biçersin Atasözünün Örnek Cümle İçerisindeki Kullanımı

Okulun en sevilmeyen öğretmeni öğrencilerini sürekli döven Raif öğretmendi. Ne ektiyse onu biçti ve bu sebeple okuldan uzaklaştırıldı.