Natürmort Nedir, Özellikleri Nelerdir? Natürmort Hangi Sanat?

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Natürmort cansız ve hareketsiz çizimlerin resim teknikleri ile tablo haline getirilme çeşidi bir sanat kolu olarak kullanılır. Natürmort, resim yeteneği olan insanların en çok kullandıkları teknikler arasında yer almaktadır. Natürmort, Türkçe karşılığı cansız doğa anlamını taşımaktadır. Natürmort özel görsel şölen tablolar yapılmaktadır.

Natürmort Nedir?

Natürmort; cansız, hareketsiz, ölü doğa anlamına gelmektedir. Ressamların ve resim sanatı ile uğraşan kişilerin en fazla kullandığı tekniklerin başında gelmektedir. Karakalem ya da renklendirme metodu ile cansız objelerin resim haline getirilmesi bu teknik ile mümkün olmaktadır. Tarihi geçmişi yüzyıllar öncesine dayanır. İlk olarak 14.yy da ortaçağ Avrupa ülkelerinde kullanılmaya başlanmıştır.

Natürmort Özellikleri Nelerdir?

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Natürmort tekniğine bakıldığında öne çıkan en önemli özellik cansız varlıkların resmedilmesidir. Örneğin Bir vazo, meyve tabağı, bardak ve sürahi gibi objeler tablo haline getirilmektedir. Resim tekniğine ilk başlayan kişiler çizim için temel bilgileri alırken yapımı kolay olması sebebiyle bu tür objelerin çizimleri ile derslere başlanır.

Natürmort Hangi Sanat?

Natürmort bir resim sanatıdır. İlk olarak Roma devrinde öne çıkan bu sanat dalı sonrasında akım büyüyerek devam etmiş özellikle Osmanlı döneminde cansız obje çizim ve renklendirilmesi oldukça ilgi görmüş ve tarihi eser statüsünde hala bu güne gelen tablolar günümüze kadar gelmiştir. Natürmort renklendirme, yağlı boya tekniği olmasının yanı sıra karakalem, siyah beyaz tablo çizimleri kullanılmıştır.