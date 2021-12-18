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Nar hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Nar en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Nar hangi mevsimde yetişir ve toplanır Nar en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Nar, sonbahar meyvesidir. Eylül ve ekim aylarında nar hasadı yapılmaktadır. Tam olarak olgunlaşması için sonbaharı beklemek gerekmektedir. Rengi ve aroması tam kıvamına gelen narların hasat mevsimi de gelmiş olmaktadır. Nar hangi mevsimde yetişir? Özellikleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Nar, kırmızı meyveleri sağlam kabuğuyla tam bir şifa deposudur. Her yaştan insan için tartışmasız şifa kaynağıdır. Yahudi-Hristiyan inanışlarında, Adem ve Havva’nın Cennetten kovulması nedeni olan meyve elma değil nar’dır. Bu nedenle nar kutsal sayılmaktadır.

 Nar Hangi Mevsimde Yetişir?

 Nar, kırmızı meyveleri, tadı ve kokusuyla muhteşem bir sağlık kaynağıdır. Faydaları saymakla bitmeyecek nar, sevenleri tarafından sabırsızlıkla beklenmektedir. Sonbaharın başlangıcı eylül ve devamında ekim aylarında toplanmaktadır. Eylül ve ekim ayları geldiğinde muhteşem görseliyle tezgahları süslemeye başlayan nar, aynı zamanda bereket timsalidir.

 Nar En Taze Hangi Markette Bulunur

 Sonbahar meyvelerinden biri olan nar, eylül ayının sonlarına başlamak üzere ekim ayında da hasat edilebilmektedir. Saymakla bitmeyen faydaları bulunmaktadır. En sağlıklı ve besleyici nar bulabilmek için semt pazarları ve günlük tüketimde bulunana marketler tercih edilmelidir. Bağışıklık sisteminin en büyük yardımcısıdır. Ilıman bölgeleri sevmekte olan narın mevsiminden önce koparılması bazı inanışlarda, büyük günah sayılmaktadır. Hatta nar hasat zamanı ‘nar bayramı’ olarak kutlanmaktadır. Nar çeşitleri;

En iri tanelisi, Katırbaşı nar.

Tatlı kırmızı- beyaz taneli,

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Çekirdeksiz kırmızı ve beyaz nar,

Ağacı dikensiz nar,

Mayhoş nar ve milisi türleri bulunmaktadır.

Meyveleri çiğ olarak tüketilmelidir. Nar suyu, nar ekşisi gibi türleri de şifa kaynağı olarak kullanılmaktadır.

 

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