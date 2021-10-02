Naoh asit mi baz mı, kuvvetli baz mı ve molekül ağırlığı nedir? Sodyum hidroksit ph değeri ve kullanım alanları

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Asit mi yoksa baz mı olduğu merak edilen konular içerisinde NAOH geliyor. Aynı zamanda sodyum hidroksit olarak bilinen bu yapının pH değeri ve kullanım alanları da internet üzerinden araştırılmaktadır.



NAOH Asit mi Baz mı?



NOAH sodyum hidroksit olarak bilinmekte ve aynı zamanda bazik bir yapı şeklinde öne çıkmaktadır. Yani bu kimyasal yapının basit mi yoksa baz mı olduğu sorusuna karşılık baz özelliği gösterdiğini söylemek mümkün.



NAOH Kuvvetli Baz mı?



NOAH konusunda merak edilen bir diğer konu ise kuvvetli baz olup olmadığıdır. Bu doğrultuda sodyum hidroksit kuvvetli bir baz olarak öne çıkıyor. Özellikle kuvvetli bazlar metaller ile beraber dokularda önemli oranda tahriş etkisi yaratmaktadır. Bu durumda solunum yolu ile beraber ciddi hasarlar verme durumunu ortaya çıkardığını söylemek mümkün.



NAOH Molekül Ağırlığı Nedir?



Sodyum hidroksit olarak bilinen NOAH belli bir ağırlık ya da kütle üzerinden ele alınmasıdır. Formül üzerinden ele alındığı vakit bu kimyasal Yapı, 39.90 971 g mol -1 ağırlığa sahiptir. Kimyasal açıdan bu ağırlık ile beraber amaca uygun olarak birçok farklı alanda değerlendirilen bir kimyasal üründür.



Sodyum Hidroksit Ph Değeri



Sodyum hidroksit pH değeri bulunduğu ürün kapsamında değişkenlik gösterebilmektedir. Özellikle ürüne bağlı olarak farklı değerler göz önünde bulundurulursa bile, genel anlamda sodyum hidroksit 13.5 pH değeri üzerinden ele alınmaktadır.



Sodyum Hidroksit Kullanım Alanları



Merak edilen konulardan biri olarak sodyum hidroksit kullanım alanları geliyor. Özellikle bunlar içerisinde kağıt, tekstil, boya, yapay ipek ya da deterjan sanayide gibi birçok değişik alanda öne çıkıyor. Özellikle en büyük kullanım alanı olarak endüstriyel alandır. Böylece boya ve deterjan ile beraber kağıt sektöründe yaygın olarak kullanıldığını söylemek mümkün. Alüminyum üretimi için de kullanıldığını eklemek gerekir.