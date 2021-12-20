Namert Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Namert Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Namert kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yalancı 2- Riyakar 3- Korkak 4- Dönek 5- Alçak 6- Pespaye 7- Hain

8- Kaypak 9- Süfli 10- Şerir

Namert Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Namert kelimesinin ilk anlamı sözünde durmayan, güvenilmez kimsedir. Bu sözcük korkak, pısırık, ikili oynayan ve ne zaman ne yapacağı belli olmayan kişiler için de kullanılır.

Bu kelime cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Örnekler: 1- Namert bir insan. 2- Namert düşman.

Namert TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Namert kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Yalancı, özü sözü bir olmayan

İkinci Anlamı: İnsanlarda güven uyandırmayan kimse

Namert Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Onun böyle namert biri olduğunu bilseydim daha en başta ondan uzak dururdum.''