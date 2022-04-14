Namaz Rekat Sayıları Nelerdir? 5 Vakit Namazın Rekat Sayısı

Haberin Devamı

Namaz, İslam’ın şartlarından biridir. Günün belli saatlerinde dua edilerek yapılmaktadır.

Namaz Nedir?

Namaz Farsça bir kelimedir. Kulluk, ibadet anlamına gelmektedir. Sözlük anlamı ise; dua etmek, ibadet etmektir. Namaz salat tekbiri ile başlayıp selam ile son bulmaktadır. Bedeni bir ibadettir. Bütün ilahi dinlerde namaz mevcuttur.

İslam’ın ilk zamanlarında da namaz mevcuttur. Beş vakit namazdan önce iki vakit sabah ve akşam olacak şekilde kılınmaktaydı.

Namaz Rekât Sayıları Nelerdir?

Namazın kaç vakit olduğu konusu sık sık sorulmaktadır. Hangi vakitlerde kaç rekât kılınması gerektiği ve toplam kaç rekât olduğu önemli bir konudur. Günde beş kez namaz kılınması farzdır.

Gün içerisinde beş kez namaz kılınmaktadır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Namazların rekât sayılarına bakacak olursak eğer;

Haberin Devamı

Sabah namazı; Güneş’in doğuşu ile imsak vakti arasında olmaktadır. Dört rekâttan oluşur. İki sünnet ve iki farzdır.

Öğle namazı; öğle vaktinde kılınmaktadır. Günlerin kısalması ve uzamasına bağlı olarak her zaman aynı saate kılınmamaktadır. Öğle namazı on rekâttan oluşmaktadır. Dört ilk sünnet, dört farz ve iki son sünnet şeklinde yapılmaktadır.

İkindi namazı; öğle namazının bitişinden sonra kılınmaktadır. Bitişinin ilk kırk beş dakikada kılınması önerilmemektedir. Ezandan sonra kılınması daha doğrudur. Sekiz rekâttan oluşmaktadır. Dört sünnet ve dört farzdan oluşur.

Akşam namazı; güneşin tamamen batması ile akşam namazı zamanı başlamaktadır. Toplamda beş rekâttan oluşmaktadır. Üç farz ve iki sünnetten oluşur.

Yatsı namazı; akşam namazından sonradır. Yatsı ezanı ile kılınır. Toplamda on rekâttan oluşmaktadır. Ek olarak da üç rekât vitr namazı vardır. Dört sünnet, dört farz, iki son sünnet ve üç vitr şeklinde kılınmaktadır.

Namaz Çeşitleri:

Namaz çeşitleri şu şekildedir:

Farz namazları; günlük olarak kılınan beş vakit namaz her Müslümana farzdır. Bunların dışında Cuma namazı ve cenaze namazı da vardır. Bir emrin farz olabilmesi için Kur’an’da geçmesi ve emredilmiş olması gerekmektedir.

Haberin Devamı

Cuma namazı; bir gün için özel bir şekilde ibadet etme Kur’an’da bulunmaktadır. Cuma günü ibadete gitmeleri için uyarı yapılmıştır.

Sünnet namazları; Kur’an’da bu namazlardan bahsedilmemektedir. İslam tarihinde çeşitli mezheplerde sünnet namazı bulunmaktadır.

Vacip namazları; Kur’an’da bu namazlardan bahsedilmemektedir. Çeşitli mezheplerde bulunmaktadır. Vacip, gerekli demektir. Farz namazları, vitr namazı ve bayram namazları vacip namazlardır.

Nafile namazı; içten gelerek kılınan namazlardır.

Cenaze namazları; Kur’an’da bu namazdan bahsedilmemektedir. Vefat eden kişiler için geleneksel olarak kılınmaktadır.