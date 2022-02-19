Nakarat nedir, nasıl yapılır? Şarkının nakaratı ne demek?

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Müzik sanatında kullanılan birçok kelime Arapça ve Farsça kökenlidir. O kelimelerden en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Güfte - (Şarkı sözü) 2- Hanende - Şarkıcı 3- Beste - Şarkı sözünün nağmelerle çalınıp okunması 4- Sazende - Çalgıcı, müzisyen

Nakarat Nedir?

12. yüzyılda literatüre giren nakarat kelimesi sözlük, terim ve mecaz anlamında kullanılır. Kelimenin sözlük anlamı def ya da bendire defalarca vurmaktır. Şarkılarda, aynı cümlelerden oluşan ve tekrarlanan kısımlarına da nakarat denir. Bu kelime 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren manzum eserlerde de kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle terkib-i bend ve terci-i bent türündeki şiirlerin yinelenen dizeleri, nakarat olarak adlandırılır.

Nakarat kelimesi mecazen, sık sık tekrarlandığı fakat yerine getirilmediği için inandırıcı olmayan vaatler anlamına gelir. Kelimenin ''hep aynı nakarat'' biçimindeki kullanımı yaygındır.

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Nakarat Nasıl Yapılır?

Şarkı ve şiirlerde bulunan nakaratlar bir beyit ya da dörtlükten oluşur. Şarkı sözlerinin akılda kalıcı olması için dörtlüklerin sonundaki kelimeler birbirleriyle kafiyeli olur. Bazı nakaratlarda dizelerden biri değişebilir.

Örnek Nakaratlar:

1- ''Gam yüküymüş ah neyleyim bu âlem

Bana kalan yine dert yine elem''

Anonim

2- Güzel ne güzel olmuşsun görülmeyi görülmeyi

Siyah zülfün harelenmiş örülmeyi örülmeyi

Karacaoğlan

Şarkının Nakaratı Ne Demek?

Şarkıların ortasında ve sonunda tekrarlanan kısma nakarat denir. Nakaratta yer alan sözler kafiyeli olduğu için daha kolay ezberlenir.

Nakarat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Daha ilk dinlediğimde bu şarkının nakaratını ezberlemiştim.

(Sözlük anlamında kullanılmış)

2- Bu şiirin özellikle nakarat kısmında tekrarlanan dizelerini çok beğendim.

(Terim anlamında kullanılmış)

3- Hep aynı nakaratlarla bizi kandırmaya çalışıyor.

(Mecazi anlamda kullanılmış)