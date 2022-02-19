Nakarat nedir, nasıl yapılır? Şarkının nakaratı ne demek?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşiktaş-Altay maçına Domagoj Vida damgası Önce saha karıştı, ardından gol geldi... Bu sezon bir ilk...Beşiktaş-Altay maçına Domagoj Vida damgası! Önce saha karıştı, ardından gol geldi... Bu sezon bir ilk...#Beşiktaş
Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi İşte ilk görüntüler...Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi! İşte ilk görüntüler...#RUSYA
Avrupayı Zeynep vurdu İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı varAvrupa'yı 'Zeynep' vurdu! İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı var#Eunice Fırtınası
İşte günlük tabloda son durum Bakan Kocadan Molnupiravir hatırlatmasıİşte günlük tabloda son durum! Bakan Koca'dan 'Molnupiravir' hatırlatması#Koronavirüs
Zelenskiden NATOya çağrı: Dürüst davranınZelenski'den NATO'ya çağrı: 'Dürüst davranın'#Zelenskiy
Beşiktaş, Altay karşısında hasrete son verdiBeşiktaş, Altay karşısında hasrete son verdi#Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır Peş peşe patlama sesleri...Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır! Peş peşe patlama sesleri...#RUSYA
Yeni Malatyaspordan protesto Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...Yeni Malatyaspor'dan protesto! Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...#Yeni Malatyaspor
Konyada facia: 6 kişi hayatını kaybettiKonya'da facia: 6 kişi hayatını kaybetti#Konya
Teknoloji devinin başı belada 5 milyon euro cezaya çarptırıldıTeknoloji devinin başı belada! 5 milyon euro cezaya çarptırıldı#Apple
Asansörde tecavüz girişimi davasında kararAsansörde tecavüz girişimi davasında karar!#Esenyurt
İkiz kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu'İkiz' kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu#Kate Middleton
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Hande Erçelin hamlesine Kerem Bürsinden jet karşılıkHande Erçel'in hamlesine Kerem Bürsin'den jet karşılık!#Hande Erçel
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Nakarat nedir, nasıl yapılır? Şarkının nakaratı ne demek?

Nakarat nedir, nasıl yapılır Şarkının nakaratı ne demek

Dilimize Arapçadan geçen nakarat kelimesi, nakre kelimesinden türetilmiştir. Nakre, tefe bir kez vurmak anlamına gelir. Nakre kelimesinin çoğulu olan nakarat ise birçok kez vurmak, tekrar tekrar çalmak ve yinelemek anlamına gelir. Şarkı sözlerinin tekrarlanan kısımlarına nakarat denir. Gazel, terkib-i bend ve kaside gibi manzum eserlerde tekrarlanan beyitler için de aynı sözcük kullanılır. Nakarat nedir, nasıl yapılır? Şarkının nakaratı ne demek tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Müzik sanatında kullanılan birçok kelime Arapça ve Farsça kökenlidir. O kelimelerden en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Güfte - (Şarkı sözü) 2- Hanende - Şarkıcı 3- Beste - Şarkı sözünün nağmelerle çalınıp okunması 4- Sazende - Çalgıcı, müzisyen 

 Nakarat Nedir?

12. yüzyılda literatüre giren nakarat kelimesi sözlük, terim ve mecaz anlamında kullanılır. Kelimenin sözlük anlamı def ya da bendire defalarca vurmaktır. Şarkılarda, aynı cümlelerden oluşan ve tekrarlanan kısımlarına da nakarat denir. Bu kelime 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren manzum eserlerde de kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle terkib-i bend ve terci-i bent türündeki şiirlerin yinelenen dizeleri, nakarat olarak adlandırılır.

 Nakarat kelimesi mecazen, sık sık tekrarlandığı fakat yerine getirilmediği için inandırıcı olmayan vaatler anlamına gelir. Kelimenin ''hep aynı nakarat'' biçimindeki kullanımı yaygındır.

Haberin Devamı

 Nakarat Nasıl Yapılır?

 Şarkı ve şiirlerde bulunan nakaratlar bir beyit ya da dörtlükten oluşur. Şarkı sözlerinin akılda kalıcı olması için dörtlüklerin sonundaki kelimeler birbirleriyle kafiyeli olur. Bazı nakaratlarda dizelerden biri değişebilir.

 Örnek Nakaratlar:

 1- ''Gam yüküymüş ah neyleyim bu âlem

 Bana kalan yine dert yine elem'' 

 Anonim

 2- Güzel ne güzel olmuşsun görülmeyi görülmeyi

 Siyah zülfün harelenmiş örülmeyi örülmeyi

 Karacaoğlan

 Şarkının Nakaratı Ne Demek?

 Şarkıların ortasında ve sonunda tekrarlanan kısma nakarat denir. Nakaratta yer alan sözler kafiyeli olduğu için daha kolay ezberlenir.

 Nakarat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Daha ilk dinlediğimde bu şarkının nakaratını ezberlemiştim.

 (Sözlük anlamında kullanılmış)

 2- Bu şiirin özellikle nakarat kısmında tekrarlanan dizelerini çok beğendim.

 (Terim anlamında kullanılmış)

 3- Hep aynı nakaratlarla bizi kandırmaya çalışıyor.

 (Mecazi anlamda kullanılmış)

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk