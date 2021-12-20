Nakarat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nakarat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Nakarat dışında Arapça kökenli birçok sözcük müzik terimi olarak kullanılmaktadır. O terimlerden en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Güfte 2- Ahenk 3- Nağme 4- Sazende 5- Tempo 6- Terane

7- Musiki 8- Neva

Nakarat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Günlük hayatta ve müzik kanallarında sıklıkla kullanılan nakarat kelimesi, hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanılır. Şarkılarda tekrarlanan ve şarkının geneline göre daha hareketli olan bölüme nakarat denir. Yine aynı şekilde bazı şiirlerin de nakarat kısımları mevcuttur. Bu kısımlarda dizelerdeki bazı kelimeler değilse de kıtanın geneli aynı kalır.

Nakarat TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Nakarat kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Şarkılarda ve manzum eserlerde en az iki kez tekrarlanan bölüm

İkinci Anlamı: Çok fazla tekrarlandığı için bilindik hale gelmiş söz

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Nakarat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Bu şarkının nakaratını ilk dinleyişimde ezberledim.''