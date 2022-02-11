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Nahçıvan nerede, nasıl bir ülke? Nahçıvan'da gezilecek yerler, dini, para birimi ve tarihi

Nahçıvan nerede, nasıl bir ülke Nahçıvanda gezilecek yerler, dini, para birimi ve tarihi

Nahçıvan turistik olarak sıklıkla gezilebilecek bir şehirdir. Özellikle Nahçıvan şehrinin tarihi yerleri görülmeye değer eserleri vardır. Bu bakımdan sıklıkla gezilen şehirlerden birisi olmaya devam etmektedir. Nahçıvan şehri nerede? Nahçıvan hangi ülkenin şehridir? Dini nedir? Para birimi nedir? Tarihi geçmişinde neler olmuştur? Rahatlıkla öğrenebilir ve şehri bilerek ziyaret etmek faydalı olacaktır. Sizler için Nahçıvan nerede tüm detayları ile derledik.

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Nahçıvan, Azerbaycan ülkesine bağlı büyük bir şehir özelliğini taşımaktadır. Nahçıvan'ın gezilecek ve görülecek yerler bakımından oldukça zengindir. Bu bakımdan Nahçıvan'a gitmeden önce araştırılması öğrenilmesi ve bilerek gezilmesi oldukça fayda sağlayacaktır.

 Nahçıvan Nerede?

 Nahçıvan, Azerbeycan ülkesinin büyük şehirlerinden birisidir. Aras Nehri'nin kolu olan Nahçıvan Nehri'nin kıyısında yer almaktadır. Bakü ile aralarında yaklaşık 560 km mesafesi mevcuttur.

 Nüfus yaklaşık 100.000 olarak bilinmektedir.

 Nahçıvan Nasıl Bir Ülke?

 Nahçıvan Azerbeycan içerisinde Özerk Cumhuriyetinin başkenti olarak anılmaktadır. Kendi sınırları içerisinde uluslararası bir havalimanı bulunmaktadır. Nahçıvan Azerbaycan için büyük gelir kaynağı sağlamakta özellikle turizm sektörünün temelini oluşturmaktadır. Finansal yapısına bakılacak olursa Ekonomik olarak hızlı bir kalkınma yaşamıştır. Birçok üretim kolunda faaliyet gösteren şirket ve fabrikalar kurulmuş olup Özellikle inşaat malzemeleri, mobilya, maden ve meyve suyu üretilmekte ve ihraç edilmektedir.

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 Nahçıvan da kurulan fabrikaların yurt dışı kaynaklı olarak çalışması ve mal üretiminin ihraç edilmesi gelir kaynaklarının büyük bir yüzdesini oluşturmaktadır. Ekonomik anlaşmalar içerisinde özellikle Türkiye ile özel anlaşmaları mevcut olup ithalat ve ihracat alışverişleri yüksek oranda ve hızlı şekilde gerçekleştirilmektedir.

 Nahçıvan'da Gezilecek Yerler

 Nahçıvan tarihi ve turistik yerleri bakımından oldukça geniş yelpazeye sahiptir. En eski yerleşim yerlerinden unvanı ile özellikle tarihi eserleri bakımında oldukça zengin yapıya sahiptir. Tarihi eserlerine bakılacak olursa Ümine Hatun Türbesi, Yusuf Küseyir oğlu Türbesi, Nuh Peygamberin Kabri, Nahçıvan Han Sarayı, Karabağlar Mimarlık Kompleksi, ordubad Came Mescidi, Nahçıvan Came, Aza Köprüsü, gibi dini inşaa eserleri görülmeye değer yapılar arasında yer almaktadır.

 Modern mimariye bakıldığında bile aslında temelini tarihi dokudan almaya devam etmektedir.

 Bir diğer gezilecek değerler arasında Kuran-ı Kerim de belirtildiği üzere Ashab-ı Kehf’in mağarasının Nahçıvan’da olduğuna inanılmaktadır. Ziyaretler oldukça yoğun geçmektedir.

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 Nahçıvan Dini

 Nahçıvan dini kültürü halkının nerdeyse tamamı müslümandır. İslamiyet ve dini vecibelerin kuralları gereği kurumları mevcuttur. Bu dini kurumlar tam olarak devlete bağlı kurumlardır.

 Nahçıvan Para Birimi

 Nahçıvan Azerbaycan ülkesine bağlı bir şehir olması sebebiyle para birimi Azerbaycan para birimi ile aynıdır Yani Manat Nahçıvan'nın para birimidir. 1 Manat Türk Lirası karşılığı yaklaşık 5,5 TL olarak işlem görmektedir. Ayrıca uluslararası piyasa işlemlerinde USD para birimi de kullanılmaktadır.

 Dünya para birimleri arasında yerini alan ve global piyasada yüksek alım satım hacmine sahip para birimi olarak kullanılmaktadır.

 Nahçıvan Tarihi

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 Nahçıvan geçmiş tarih devirlerinden günümüze kadar yüzlerce kavim ve topluluklara ev sahipliği yapmıştır. Coğrafi konumu gereği doğu ile batı, kuzey ile güney arasında önemli bir geçiş ve iletişim noktası olmuştur. Dolayısıyla eski dönemden beri ticari geçişler için çok kullanılmaktadır. Arap Valileri, Selçuklular, Harzemşahlar, İlhanlılar, Atabey İldeniz Devleti, Timurlar, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Safaviler ve Kaçarların’ın idaresinde şehir ev sahipliği yapmıştır.

 Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova Antlaşması’yla (16 Mart 1921) Nahçıvan, özerk bir yapıya sahip olması ve başka bir devlete terk edilmemesi şartıyla Azerbaycan’ın himayesine bırakılmıştır. Sovyetler Birliği'nin bünyesindeki Azerbaycan'ın 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Bununla birlikte Nahçıvan, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçası olarak, “Özerk Cumhuriyet” statüsünü korumaya devam etmiştir.

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