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Nadas Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Nadas Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Nadas Ne Demek
Nadas Ne Demek, Ne Anlama Gelir Nadas Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Nadas, günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle kullanım alanı itibariyle toprağı işleme konusunda önem teşkil etmektedir. Bu bakımdan Nadas kelimesinin ne anlama geldiğini hangi alanda ne için kullanıldığını öğrenebilir ve buna göre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peki, Nadas ne demek? Nadas ne anlama gelir? Nadas kelimesinin TDK'ye göre sözlük anlamı nedir tüm detayları sizin için derledik.

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 Nadas, Eski Yunanca kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize Yunancadan geçmiştir. Nadas kelimesinin anlamı ise tarlayı zararlı otlardan temizlemek, dinlendirmek manasına gelmektedir.

 Nadas Ne Demek?

 Nadas kelimesi etimolojik olarak Eski Yunancada ''tarlayı yeniden sürmek'' anlamında kullanılan ''neáō νεάω'' kelimesinden türetilmiştir. Bir kişi '' Bu yıl tarlayı nadasa bıraktım'' dediğinde kişinin tarlayı bir süreliğine dinlenmeye bıraktığı anlamı ortaya çıkmaktadır.

 Nadas Ne Anlama Gelir?

 Nadas özellikle yıllık yağış oranının az olduğu bölgelerde yapılan toprağı bir yıllığına boş bırakma işlemine denir. Nadas işlemi daha çok kuru tarım yapılan alanlarda kullanılmaktadır.

 Nadasa bırakma işlemi daha çok toprağın nemini artırmak, mineraller yönünden zenginleşmesi açısından önem arz etmektedir.

 Nadas Kelimesinin TDK'ye Göre Sözlük Anlamı Nedir?

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 TDK'ye göre nadas kelimesinin sözlük anlamı '' Tarlayı sürüp herhangi bir şey ekmeden dinlenmeye bırakma'' manasına gelmektedir.

 Nadas Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

 - Eğer tarlayı bu yıl nadasa bırakmazsan verim alman çok zor.

 - Toprağın ara sıra nadasa bırakılması gerekir.

 

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