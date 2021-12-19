Naat Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Naat Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Osmanlı döneminde yazdığı naatlarla büyük beğeni toplayan divan şairleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Şeyh Galip 2- Fehim-i Kadim 3- Hayrabolulu Mahvi

4- Niyazi Mısri 5- Usuli 6- Şeyhülislam Yahya Efendi 7- Harezmli Hafız

8- Enderunlu Hamid 9- Ahmed Vesim 10- Mezaki

Naat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

15.yüzyılda literatüre girmiş olan naat kelimesi hem gerçek hem de terim anlamında kullanılır. Birinin meziyetlerini ön plana çıkaran övgü şiirlerine naat denir. Hz. Muhammed'e yazılan kasideler de naat olarak adlandırılır.

Naat TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Naat kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Övgü, yüceltme

İkinci Anlamı: Hz. Muhammed ve dört halifeyi övmek amacıyla kaleme alınmış manzum eserlerden her biri.

Naat Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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''Şeyh Galib'in yazdığı naatlar, gazelleri ve tahmisleri kadar güzel.''