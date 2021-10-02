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Na2O nedir, asit mi baz mı ve bazik oksit midir? Na2o bileşiğinin adı ve molekül ağırlığı

#Na2o
Na2O nedir, asit mi baz mı ve bazik oksit midir Na2o bileşiğinin adı ve molekül ağırlığı

Periyodik cetvel içerisinde Na simgesi ile gösterilmekte olan sodyum elementi esas olarak alkali bir metaldir ve tek başına kullanılması durumunda insan vücudu için oldukça büyük bir öneme sahip olmaktadır. Ancak bahsedilen element yüksek düzeyde reaktif olmasından dolayı “O” sembolü ile gösterilen oksijen ile birleştiği zaman kuvvetli, aşındırıcı nitelikteki bir maddeye dönüşmektedir ve insan sağlığı için zararlı bir hale gelmektedir. Sizin için Na2O bileşiğinin asit mi baz mı olduğunu, yaygın kullanılan adı ve molekül ağırlığını derledik.

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Na2O bileşiğinin ismi sodyum oksittir ve cam ya da seramik yapımında sık sık kullanılmaktadır. Katı ya da sıvı şekilde satılabilmektedir. Aşındırıcı etkisi nedeni ile solunması durumunda ciğerlere zarar vermektedir Cilt ve göz ile teması durumunda bölge bol su ile yıkanması gerekmektedir ve mutlaka doktora gidilmelidir.

Na2O Nedir?

Na2o bileşiğinin ismi sodyum oksittir. Erime noktası ise 1.132 °C olmaktadır. 61,9789 g/mol molar olan kütleye sahiptir. 2,27 g/cm³ yoğunluğa ve 1.950 ° kaynama noktasına sahip olan inorganik bir bileşiktir. 1100 °C' içerisinde süblimleşmeye başlamaktadır. Su ile tepkimesinde NaOH bir diğer deyiş ile kostik soda meydana gelmektedir.

Beyaz ve kristal yapılı bir katıdır. Suyla reaksiyonu neticesinde aşındırıcı etkisi mevcut olduğundan kuru alanlarda depolanmaktadır. Katı topaklar halinde ya da beyaz bir şurup biçiminde sıvı olarak satışı yapılabilmektedir. Çamaşır deterjanı üretimi kapsamında ya da arıtma tesisleri içerisinde sodyum kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Na2O Asit mi Baz mı?

Na2O esasen sodyum oksittir ve içeriğinde bulunan Na ya da sodyum maddesi metal yapıdadır. Metaller oksijen ile birleşirler ise metal oksit grubunun içerisine dahil olmaktadır. Metal oksitlerin suda çözülebilmesi sonucu ortaya çıkan çözeltiler ise bazik özellik göstermektedir. Bu kapsamda Na2O bazdır. Na2O bir diğer deyiş ile sodyum oksit maddesinin sulu olan çözeltisinin formülü ise şu şekilde gösterilmektedir: NA2O + H2 --> 2NA(OH)

Na2O Molekül Ağırlığı ve Yaygın İsmi Nedir?

Na2O bileşiğinin molar kütlesi ile moleküler ağırlığı 61,979 şeklinde ifade edilmektedir. Na2O yaygın olarak sodyum oksit şeklinde isimlendirilmektedir.

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