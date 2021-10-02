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N2O5 nedir, asit mi baz mı ve kovalent midir? N2O5 bileşiğinin adı nasıldır ve molekül ağırlığı

#N2O5
N2O5 nedir, asit mi baz mı ve kovalent midir N2O5 bileşiğinin adı nasıldır ve molekül ağırlığı

N2O5, dinitrojen pentoksit ismi ile bilinmektedir. Bu bileşik 2 azot ve 5 oksijenden meydana gelmektedir. N2O5 nedir, asit mi baz mı ve kovalent midir? N2O5 bileşiğinin adı nasıldır ve molekül ağırlığı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Dinitrojen pentiksit ile fosfor oksit nitrik asit ile birlikte reaksiyona girmektedir. Bunun sonucunda renksiz ve katı bir ürün elde edilmektedir. Oda sıcaklığından yüksek sıcaklıklarda dengesiz bir yapısı bulunmaktadır.

N2O5 Nedir?

N2O5 yani azot pentaoksit, diazot pentaoksit ismi ile de bilinmektedir. Bu bileşik azot ile oksijen elementlerinden meydana gelmektedir. Kararsız bir yapısı vardır. Bunun yanında oksitleyici bir madde olarak bilinmektedir.

N2O5 koşullara göre iki farklı yapıda olabilmektedir. Genellikle tuz yapıda bulunur. Ancak bazı durumlarda polar olarak da görülmektedir. N2O5 ilk defa Deville tarafından 1840 yılında elde edilmiştir. Deville N2O5 bileşiğini AgNO3 ile Cl2 bileşiklerinden elde etmiştir. N2O5 oda sıcaklıklarında renksiz ve kristal halde bulunmaktadır. Oda sıcaklığında bu tuz NO2 ile O2 bileşiklerine ayrışmaktadır.

N2O5 Asit Mi Baz Mı ve Kovalent Midir?

Oksijen başka bir element ile birleşmesi sonucunda oksit bileşikleri oluşmaktadır. u oksitler asit, baz ya da nötr özelliklerde olabilmektedir. Bunun dışında anfoter ya da peroksit özellikte de olabilmektedirler.

N2O5 diazot penta oksit ismi ile bilinmektedir. Oksijence zengin olan ametal elementler ile meydana gelen oksitler asidik özellik göstermektedir. Bu sebeple N2O5 de asidik özellik göstermektedir.

N2O5 Bileşiğinin Adı Nasıldır ve Molekül Ağırlığı Nedir?

N2O5, diazot pentaoksit ismi ile bilinmektedir. Bunun dışında nitrik anhidrat, DNPO, Anhidrit nitrik asit, Nitronyum nitrat, nitril nitrat isimleri ile de bilinmektedir. Bu bileşiğin molekül kütlesi; 108.01 g/mol olmaktadır. Beyaz ve katı bir görünümü bulunur. 41 °C'de erime noktası bulunmaktadır. Kaynama noktası 47°C'dir. Bu sıcaklıkta süblimleşme göstermektedir.

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