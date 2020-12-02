Müzik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Müzik bölümü ilköğretim ve ortaöğretim dönemindeki öğrencilere eğitim vermesi için müzik öğretmenleri yetiştirir. Bu bölümde temel müzik eğitimi verilmektedir.

Müzik Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Müzik bölümünde verilen eğitimler doğrultusunda müzik öğretmenleri yetiştiriliyor. Bu bölümde genel olarak müzik eğitimi ile akademisyenler tarafından müzik öğretmen ve öğrenme yolları anlatılmaktadır. Ayrıca bu bölümde müzik alanında araştırmalar da yapılmaktadır. Üniversitelerdeki müzik bölümünde tüm öğrenme alanları ile ilgili bilgi verilmektedir.

Müzik Nedir?

Duyguları, düşünceleri ve tüm imgeleri tek ses olarak ya da çok sesli olarak anlatma sanatına müzik denilmektedir. Üniversitelerdeki müzik bölümünde verilen eğitimler neticesinde bu alanda başarılı çalışmalara imza atılır. Aynı zamanda müzik ile ilgili de detaylı bilgi verilir.

Müzik Bölümünün Amacı Nedir?

Müzik bölümünün amacı bu alanda çalışmalar yapacak eğitmenler ve uzman kişiler yetiştirmektir. Buradaki müzik öğretimi psikomotor, bilişsel alan ve duygusal alan üzerine çalışmalar yapılır. Bu bölümde tüm öğrenme alanlarına yönelik çalışmalar yapılır.

​​​​​​​Müzik Mezunu Ne İş Yapar?

Üniversitelerdeki müzik bölümünden mezun olan kişiler kariyerlerine müzisyen olarak devam edebilirler. Bunun yanı sıra verilen eğitimler ile ilgili olarak çeşitli sanat eserleri ortaya konuluyor. Bu alanda müziğe yatkın öğrenciler yetişerek bu alanda başarılı eserler ortaya koymaları bekleniyor.

​​​​​​​Müzik Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerdeki müzik bölümünde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Bunun yanı sıra bu bölümde teorik ve pratik eğitimler verilir. Öğrenciler dört yıllık eğitimlerini başarılı olarak tamamladıklarında "Müzik Bölümü Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar.

​​​​​​​Müzik Okumak İçin Ne Gereklidir?

Müzik okumak isteyen kişilerin müziğe yatkın ve hevesli bir kişilikleri olmalıdır. Aynı zamanda müzik türlerini öğrenmeye yatkın ve bu alanda kariyer hedefi olan kişiler bu bölümde eğitim alabilirler. Ayrıca disiplinli ve sorumluluk sahibi kişiler müzik bölümünde eğitim alabilirler.

​​​​​​​Müzik Öğretimi İngilizce midir?

Türkiye genelindeki devlet üniversitelerinde öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Ayrıca özel üniversitelerde ise bazılarında İngilizce eğitim verilebilir. Öğretim dili Türkçe olan üniversitelerde başlangıç düzeyinde İngilizce eğitim verilmektedir.

​​​​​​​Müzik Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerin müzik bölümleri Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile öğrenci almaktadır. Üniversite sınavında Temel Yeterlilik Testinde Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri sorularının çözülmesi gerekir. BU sınavdan iyi ve yeterli bir puan alındığında üniversitelerin yetenek sınavlarına girilir. Yetenek sınavını geçen öğrenciler üniversiteye girmeye hak kazanırlar.

​​​​​​​Müzik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Müzik bölümünde müzik terimleri, koro, anlam ve göstergebilim, modern müzik tarihi ve form ve analiz dersleri verilmektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler ise dört yıl boyunca ses açma teknikleri, felsefe ve mantık derslerinden sorumlu tutulurlar. Bu bölümden başarı ile mezun olan kişiler "Müzik bölümü Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar.

​​​​​​​Müzik Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Müzik bölümünün iş olanakları oldukça yüksektir. Bu bölümden mezun olan kişiler aldıkları eğitimler doğrultusunda sanat eseri ortaya koyabilirler. Çeşitli okullarda ve kurslarda müzik eğitimleri verebilirler. Ayrıca akademik anlamda kariyerlerini sürdürebilirler.

​​​​​​​Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Üniversitelerin müzik bölümlerinden mezun olan kişiler ilk ve orta okullarda, müzik merkezlerinde ders verebilirler. Ayrıca özel sektörde ve devlet sektöründe de çalışma imkanına sahipler. Devlet sektöründe çalışmak isteyen kişiler Kamu Personeli Seçme Sınavına girebilirler. Bu sınavdan da yeterli puan alınmalıdır.

​​​​​​​Müzik Çalışma Alanları Nelerdir?

Müzik bölümünden mezun olanlar için çalışma alanları çok fazladır. Bu bölümün mezunları aldıkları eğitime göre kendi sanat eserlerini ortaya koyabilirler. Müzik odaklı bir kariyer planı oluşturan kişiler pedagoji formasyonu alarak müzik öğretmenliği de yapabilirler. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen kişiler konservatuvarlarda öğretim görevlisi olarak çalışabilirler.

​​​​​​​Müzik Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde pek çok üniversitede müzik bölümü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Çukurova Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinde müzik bölümü bulunmaktadır. Ayrıca müzik bölümünde okumak isteyen öğrenciler Mimar Sinan Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde eğitim alabilirler.