Müzik Bilimleri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Müzik bilimleri bir diğer adıyla müzikolojidir. Müzikoloji araştırmaya dayalı bir disiplindir. Üç ana bölümde incelenmektedir. Bunlar; Tarihsel müzikoloji, sistematik müzikoloji ve etnomüzikoloji olarak ayrışmaktadır.

Tarihsel Müzikoloji: Batı klasik geleneğini inceler ancak bununla sınırlı olarak kalmaz.

Sistematik Müzikoloji: Müzik teorisi, estetik ve müzik enstrümanlarının bilim ve teknolojisini incelemektedir.

Etnomüzikoloji: İnsanların neden ve nasıl müzik yaptığı ile ilgilenmektedir.

Müzik Bilimleri Bölümü Nedir?

Müzik Bilimleri Bölümü, Müzik bilimci ve Müzik Bilim Teknoloji Uzmanı yetiştirme hedefindedir. Teknikleri öğrenme ve kültürel olarak bilgi birikimi sağlar. Akustik, radyo, televizyon ve bilgisayarda müzik programı oluşturma gibi uzmanlar yetiştirir.

Müzik Bilimleri Bölümü Amacı Nedir?

Müzik Bilimleri Bölümü'nün amacı bu alanda, her anlam da yetkinlik kazanan alanlarında uzman kişiler çıkarmaktır. Tarihini, yöntem, tekniklerini ve konu hakkında bilgi birikimleri elde etmesidir.

Müzik Bilimleri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Hayatın her alanında müzik vardır. Yani müziği olduğu kısacası müzik ile ilgili her alanlarda çalışma imkanları vardır.

Müzik Bilimleri Bölümü Kaç Yıllıktır?

Müzik Bilimleri Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesinin dalından birsidir. Dört yıllık bir eğitim süreci vardır. Ancak bu bölüme girebilmek için kişiler yetenek sınavına tabii tutulurlar. Her okulun kendine özgü bir sınav şekli vardır. Tarihleri de değişik günlerde olan okullardır

Müzik Bilimleri Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Müzik Bilimleri Bölümünü okuyabilmek için öncelikle üniversite sınavından belirli bir puanın üzerinde not alabilmek gerekir. Geçerli olan puanı aldıktan sonra yetenek sınavlarına girip başarılı olabilmek gerekir. Her şeyden önce de müziği çok sevip ilgisinin olması gerekmektedir. Sıkılmadan, bıkmadan kendini geliştirmeye istekli olmalıdır.

Müzik Bilimleri Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Okuldan okula göre değişen yabancı dil eğitimini seçmeli ders olarak alırlar. İngilizce, Fransızca ya da Almanca olarak seçim tercihi sunulmaktadır.

Müzik Bilimleri Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Müzik Bilimleri Bölümü yetenek üzerinden öğrenci almaktadır. Öğrenci okullarda yetenek sınavına girer. Üç aşamadan oluşan bu sınavlar ilk olarak Müziksel İşitme sınavına girmektedir. İkinci olarak da yazılı sınava girerler. Son olarak da Sözlü Görüşme yaparlar. İlk sınavdan 50 ve üzeri alan öğrenciler ikinci sınava hak kazanmış olmaktadır. İlk sınav ortak yapılır. İlk sınav %40, ikinci %20, üçüncü %40 şeklinde etkilemektedir. Her okulun kendine göre farklı yetenek sınavları olmaktadır.

Müzik Bilimleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

-Yabancı Dil 1-2

- Müziğin Tarihsel Evrimi ( Rönesans Düşüncesinden Aydınlanma Çağına Kadar Düşünce ve Müzik)

- Türk Dili 1-2

- Temel Müzik Kavramları 1-2

- Bilim Perspektifinde Müzik

- Müziksel Algılama ve Okuma 1-2-3-4

- Piyano 1-2-3-4

- Popüler Müzik Tarihi ( Başlangıçtan 1960'lara)

- Ses Fiziği (Ses Oluşumu)

- Müziğin Tarihsel Evrimi (Romantizm Olgusu ve 20. Yüzyıl)

- Ses Fiziği (İşitme ve Temel Kavramlar)

- Osmanlı Döneminde Müzik Yaşamı

- Popüler Müzik Tarihi ( 1960'lardan Günümüze)

- Çok Sesli Yazı Bilgisi 1-2

- Müzik Laboratuvarı 1-2

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1-2

- Müzik Araştırmacılığında Yöntem ve Teknik 1-2

- Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikaları

- Müzik, Kültür ve Toplum 1-2

- Geleneksel Türk Sanat Müziği Kuramları

- Müzikte Yazılı Anlatım

- Çalgı 1-2-3-4

- Alan Çalışmasında İşitsel Kayıt Teknikleri

- Türk Popüler Müzik Tarihi ( Başlangıçtan 1950'lere)

- Seçmeli Ders Grubu 1-2-3-4

- Medya Yazarlığı

- Alan Çalışmasında Görsel Kayıt Teknikleri

- Türk Popüler Müzik Tarihi (1950'lerden Günümüze)

- Staj

- Araştırma Tasarımı ve Projelendirme

- Diploma Çalışması

- Müzik Bilim Seminerleri

Müzik Bilimleri Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Müzik Bilimi okuyan bir kişinin iş olanağı oldukça fazladır. Eğitim alanında öğretmen, müzik bilimi alanında araştırmacı, Öğretim üyesi ve müzik barındıran her alanda çalışabilir.

Müzik Bilimleri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

- Çukurova Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi

- Afyon Kocatepe Üniversitesi

- Gazi Üniversitesi

- Hacettepe Üniversitesi

- Ankara Üniversitesi

- Bilkent Üniversitesi

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi

- Süleyman Demirel Üniversitesi

- Uludağ Üniversitesi

- Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

- Pamukkale Üniversitesi

- Trakya Üniversitesi

- Fırat Üniversitesi

- Atatürk Üniversitesi

- Anadolu Üniversitesi

- Gaziantep Üniversitesi

- Mersin Üniversitesi

- İstanbul Üniversitesi

- İstanbul Teknik Üniversitesi

- Mimar Sinan Üniversitesi

- Marmara Üniversitesi

- Haliç Üniversitesi

- Yıldız Teknik Üniversitesi

- Dokuz Eylül Üniversitesi