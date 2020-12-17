Mutfak Şefi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Mutfak Şefi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Alınan belli bir eğitim ile beraber farklı alanlarda mutfak şefi olarak çalışmak mümkün. Tabi bu konuda bazı yetenek ve becerilere sahip olmak da gerekir. Günümüzde birçok kişi bu mesleği yapabilmek için internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor.

Mutfak Şefi Nedir?

Mutfak şefi genel olarak bir mutfak içerisindeki süreçleri yöneten kişidir. Bunlar arasında gıda malzemesi temini, sofra sunumu ve daha birçok farklı görev tanımı mutfak şefi içerisinde yer almaktadır. Saygın ve sevilen bir meslek olması ile beraber, günümüzde pek çok insan mutfak şefi olmaya çalışıyor.

Mutfak Şefi Ne İş Yapar?

Genel olarak mutfak şefinin işi yönetimdir. O gün için yapılacak ve sunumu gerçekleştirecek yemek konusunda sürecini etkin biçimde yönetmek görevleri arasında gelir. Mutfak sürecini en iyi şekilde yönetirken, aynı zamanda mutfakta yer alan malzemeler ve yiyeceklerin temini konusunda da yönetimi ele alır.

Mutfak Şefi Nasıl Olunur?

Mutfak şefi olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık ilgili bölümden mezun olmak gerekmektedir. Bu bölüm gastronomi ve mutfak sanatları olarak öne çıkıyor. Tabii diğer lisans alanlarından mezun olan pek çok kişi, eğer bu alana ilgi gösteriyor ise o vakit mutfak akademisi sertifika eğitimlerine katılarak mutfak şefi olabilir. Bu konuda hem yurt içi hem de yurt dışı verilen pek çok farklı eğitim bulunuyor.

Mutfak Şefi Olma Şartları

Mutfak şefi olma şartlar arasında en önemlisi ilk olarak 4 yıllık lisans mezunu olmak gelir. Bu konuyla ilgili bölümden mezun olmak elbette yeterli değildir. Aynı zamanda pek çok yemek konusunda bilgili olmak, etkin şekilde mutfak sürecini yönetmek ve yemek açısından beceriye sahip olmak gerekir.

Mutfak Şefi Görevleri Nelerdir?

Çalıştığı mutfak içerisinde mutfak şefinin birçok farklı görevi bulunur.

- Mutfak içerisindeki tüm süreci yönetmek.

- Gün içerisinde gerekli olan malzeme ve yiyeceklerin tedariki konusunda sorumluluk almak.

- Birçok farklı tarif üzerinden yaratıcı olmak.

- Yemek kalitesini denetlemek.

- Müşterinin sevdiği yemekleri geliştirmek için keskin bir tat ve kokuya sahip olmak.

- Çalışanları motive edebilmek ve iş birliğine yatkın hale getirmek.

- El becerisini etkin bir şekilde farklı malzemelerde kullanmak.

Bu ve benzeri görevler mutfak şefinin yapması gerektiği önemli hususlar içerisinde yer alır. Tabii bunların gerçekleşebilmesi için mutlaka mutfak şefinin aldığı eğitim üzerinden belli bir yetenek ve beceriye sahip olması önemlidir. Böylece etkin bir yönetim üzerinden mutfak çok daha sağlıklı biçimde çalışma ortamı elde eder.

Mutfak Şefi Maaşları

Mutfak şefi maaşları çalıştığı alana bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak genel anlamda 4500 TL ile 6500 TL arasında farklı miktarlar ortaya çıkabilmektedir. Ortalama ise 5700 TL gibi bir maaş aldığını dile getirmek mümkün. Elbette görev tanımı ve mutfak şefinin çalıştığı bölüme bağlı olarak maaşlar farklılık yaratabilmektedir.

Mutfak Şefi İş İmkanları

Mutfak şefi iş imkanları oldukça geniştir. Söz konusu yiyecek ve içecek olduğu zaman her alanda bulunması gerektiği için, yönetim de bir o kadar önemlidir. O yüzden restoranlar, barlar, hastane ve yolcu gemisi gibi daha birçok farklı alanda çalışma imkanı elde edebilmektedir. Ayrıca firmalar kapsamında bireysel olarak pek çok şirket bünyesinde de mutfak şefi çalışmaktadır. Etkinliklere bağlı olarak bireysel şekilde de birçok değişik organizasyonlar adına çalışan yetenekli ve becerikli mutfak şefleri bulunmaktadır.