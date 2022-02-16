Müteşebbis nedir, ne anlama gelir? Müteşebbis kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Müteşebbis kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Acar 2- Girişken 3- Acar 4- Dışa Dönük 5- Teşne 6- Atılgan 7- Aktif 8- Sokulgan

Müteşebbis Nedir, Ne Anlama Gelir?

16. yüzyılda literatüre giren Müteşebbis kelimesi, işletme sahibi ve sermayedar anlamına gelir. Kar amacı gütmeyen ve halkın yararına hizmet sunan müteşebbislere sosyal girişimci denir. Sosyal medya ve web tasarımı gibi alanlarda faaliyet yürüten müteşebbislerin yaptığı iş ise sanal girişimcilik olarak nitelendirilir.

Bu sözcük aynı zamanda, mecazen dışa dönük ve atılgan anlamına gelir. Hayallerini ve planlarını gerçekleştirmek için çabalayan ve mücadele eden kişiler için müteşebbis sözcüğü kullanılır. Korkak, pısırık, gayretsiz, içe dönük, hacil, utangaç ve zebun kelimeleri müteşebbis ile zıt anlamlıdır.

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Kelimenin çoğul hali ''müteşebbisin'', fiil hali ise ''teşebbüs etmek'' şeklinde yazılır.

Müteşebbis TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre müteşebbis kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Bir şeyi gerçekleştirmeye çalışan, el atan, yeltenen

İkinci Anlamı: Girişimci, sermayedar

Üçüncü Anlamı: Sosyal, dışadönük

Müteşebbis Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bugün müteşebbisler ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda şirketin geleceğini yakından ilgilendiren çok önemli kararlar aldık.

(Girişimci anlamında kullanılmış)

2- O, kafasına koyduğu her şeyi mutlaka başarmaya çalışan mücadeleci ve müteşebbis bir insandı.

(Teşebbüs eden anlamında kullanılmış)