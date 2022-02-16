Müteşebbis nedir, ne anlama gelir? Müteşebbis kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vakalar hafif ama her şey iyi gitmiyor... Vefatlardaki durum maalesef çok kötüVakalar hafif ama her şey iyi gitmiyor... Vefatlardaki durum maalesef çok kötü!#Koronavirüs
Putin-Scholz görüşmesi başladı Yine aynı masaPutin-Scholz görüşmesi başladı! Yine aynı masa#Olaf Scholz
Galatasaraya Luis Campostan kötü haber Dünya devi talip oldu, planlar suya düşebilir...Galatasaray'a Luis Campos'tan kötü haber! Dünya devi talip oldu, planlar suya düşebilir...#Luis Campos
Rusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme ABD Başkanı Biden: Saldırı riski hâlâ varRusya-Ukrayna krizinde sıcak gelişme! ABD Başkanı Biden: Saldırı riski hâlâ var#Biden
Scholz ve Putinden önemli açıklamalarScholz ve Putin'den önemli açıklamalar#Olaf Scholz
NATO açıklaması sonra hava bir anda değişti Saldırı için saat verdilerNATO açıklaması sonra hava bir anda değişti! Saldırı için saat verdiler#Rusya
Arif Şentürk hayatını kaybettiArif Şentürk hayatını kaybetti#Arif Şentürk
Erdoğana BAEde mehteran sürpriziErdoğan'a BAE'de mehteran sürprizi! #Cumhurbaşkanı
Tacizci müdür tutuklandı Kaymakam uyarmış: Öğrenciler için tehlikeliTacizci müdür tutuklandı! Kaymakam uyarmış: Öğrenciler için tehlikeli#Taciz
Kripto para piyasaları hareketlendi Bitcoin ve Ethereumda hızlı yükseliş...Kripto para piyasaları hareketlendi! Bitcoin ve Ethereum'da hızlı yükseliş...#Kripto Para Piyasaları
Vahşetin bahanesi yine aynı Hamile kadının canına kıyıp teslim olduVahşetin bahanesi yine aynı! Hamile kadının canına kıyıp teslim oldu#Cinayet
Novak Djokovicten tarihi karar: Bütün sonuçlarına hazırım...Novak Djokovic'ten tarihi karar: 'Bütün sonuçlarına hazırım...'#Novak Djokovic
Uyuyan tapu sistemi... Hemen e-devlete girip önlem alın'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın#Istanbul
Ozan Güvenin şoförü dinlendi: Ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler vardıOzan Güven'in şoförü dinlendi: Ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler vardı#Ozan Güven
Beklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdiBeklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdi#Prens Harry
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Müteşebbis nedir, ne anlama gelir? Müteşebbis kelimesinin TDK sözlük anlamı

Müteşebbis nedir, ne anlama gelir Müteşebbis kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen müteşebbis kelimesi ''teşebbüs etmek'' fiilinden türetilmiştir. Teşebbüs etmek bir şeye yeltenmek ve yapmaya çalışmak anlamına gelirken müteşebbis kelimesi kalkışan ve girişen demektir. İktisat biliminde biriktirdiği sermaye ile yeni bir iş kuran kişilere müteşebbis ya da girişimci denir. Müteşebbis ne demek? Müteşebbis TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Müteşebbis kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- Acar 2- Girişken 3- Acar 4- Dışa Dönük 5- Teşne 6- Atılgan 7- Aktif 8- Sokulgan

 Müteşebbis Nedir, Ne Anlama Gelir?

16. yüzyılda literatüre giren Müteşebbis kelimesi, işletme sahibi ve sermayedar anlamına gelir. Kar amacı gütmeyen ve halkın yararına hizmet sunan müteşebbislere sosyal girişimci denir. Sosyal medya ve web tasarımı gibi alanlarda faaliyet yürüten müteşebbislerin yaptığı iş ise sanal girişimcilik olarak nitelendirilir.

 Bu sözcük aynı zamanda, mecazen dışa dönük ve atılgan anlamına gelir. Hayallerini ve planlarını gerçekleştirmek için çabalayan ve mücadele eden kişiler için müteşebbis sözcüğü kullanılır. Korkak, pısırık, gayretsiz, içe dönük, hacil, utangaç ve zebun kelimeleri müteşebbis ile zıt anlamlıdır.

Haberin Devamı

 Kelimenin çoğul hali ''müteşebbisin'', fiil hali ise ''teşebbüs etmek'' şeklinde yazılır.

 Müteşebbis TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre müteşebbis kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Bir şeyi gerçekleştirmeye çalışan, el atan, yeltenen

 İkinci Anlamı: Girişimci, sermayedar

 Üçüncü Anlamı: Sosyal, dışadönük

 Müteşebbis Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Bugün müteşebbisler ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda şirketin geleceğini yakından ilgilendiren çok önemli kararlar aldık.

 (Girişimci anlamında kullanılmış)

 2- O, kafasına koyduğu her şeyi mutlaka başarmaya çalışan mücadeleci ve müteşebbis bir insandı.

 (Teşebbüs eden anlamında kullanılmış)

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs