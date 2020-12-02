Mütercim Tercümanlık Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Mütercim tercümanlık bölümü dillerin çeviri ve o ülkelerin kültürlerini tanıtan bir çalışma alanı olarak bilinir. Mütercim tercümanlık kültürlerarası iletişim olarak da nitelendirilebilir.

Mütercim Tercümanlık Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Üniversitelerdeki mütercim tercümanlık bölümü farklı dillerin çevirisinin profesyonel anlamda yapılmasını sağlayacak kişileri yetiştirir. Bu bölümde karşılaştırmalı edebiyat, felsefe ve dilbilim gibi dersler bulunuyor. Mütercim tercümanlık bölümünde kültürlerarası iletişim de kolay bir şekilde sürdürülüyor.

Mütercim Tercümanlık Nedir?

Mütercim tercümanlık farklı kültürlerin dilinin, kültürünün ve yaşam tarzının irdelenmesini sağlar. Bu bölümde kültürlerarası iletişim de kurulur. Tercümanlık kapsamında öğrenilen dilde profesyonel çeviriler de yapılmaktadır.

Mütercim Tercümanlık Bölümünün Amacı Nedir?

Üniversitelerdeki mütercim tercümanlık bölümünün amacı dil çevirileri yapacak uzman tercümanlar yetiştirilir. Bu kapsamda çeviriler sadece kültürler arası aktarım değil de kültürler arası iletişim aracı olarak kullanılır. Çeviri genellikle tercümanlık ile karıştırılsa da ikisi birbirinden ayrılır.

Mütercim Tercümanlık Mezunu Ne İş Yapar?

Mütercim tercümanlık bölümünden mezun olan kişiler genellikle farklı dillerden tercümeler yaparlar. Bu tercümeler genellikle yazılı ve sözlü olarak da yapılmaktadır. Tercümeler sırasında hem diller hem de kültürler arasındaki geçişlerin önemi büyüktür.

Mütercim Tercümanlık Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerdeki mütercim tercümanlık bölümü dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Bu bölümden başarı ile mezun olan kişilere ise "Mütercim Tercüman" unvanı verilir. Tercümanlar ise bu alanda çalışmalar yapabilirler.

Mütercim Tercümanlık Okumak İçin Ne Gereklidir?

Mütercim tercümanlık bölümünde okumak için öğrencilerin bazı özelliklere sahip olmaları gerekir. Buna göre adaylar disiplinli ve sorumluluk sahibi olmalılar. Aynı zamanda yabancı kültürlere meraklı olan bu kişilerin araştırmacı yönleri de ön plana çıkmalıdır. Bu bölümde okumak isteyen adaylar üniversite sınavında yeterli soruyu çözerek iyi bir puan almalılar.

Mütercim Tercümanlık Öğretimi İngilizce midir?

Bazı üniversitelerde mütercim tercümanlık bölümü öğretim dili İngilizce olarak benimsenmiştir. Karatay Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde öğretim dili İngilizcedir. Diğer üniversitelerde ise Arapça, Rusça ve Fransızca öğretim dilleri de bulunmaktadır.

Mütercim Tercümanlık Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerdeki mütercim tercümanlık bölümü dil puan türü ile öğrenci almaktadır. Bu bölümde okumak isteyen kişiler üniversite sınavında yabancı dil sorularını çözmeliler. Buradan da iyi bir puan alınarak istenilen bölüme yerleşmek mümkündür.

Mütercim Tercümanlık Bölümü Dersleri Nelerdir?

Mütercim tercümanlık bölümünde dünya uygarlıkları, çevirmenler için ileri İngilizce, çeviri esasları, çevirmenler için etkili konuşma ve yazma ve çeviri eleştirisi gibi dersler görülmektedir. Aynı zamanda bu bölümde okuyan öğrenciler dört yıl boyunca çeviri ve medya, not alma ve özetleme teknikleri, karşılaştırmalı dil bilgisi gibi derslerden sorumlu olurlar.

Mütercim Tercümanlık Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Mütercim tercümanlık bölümünden mezun olanlar için iş imkanları oldukça yüksektir. Bu alandan mezun olanlar özel sektör ve devlet sektöründe rahatlıkla iş bulabilirler. Aynı zamanda çeviri ofislerinde ve dil araştırma kurumlarında istihdam olanakları da bulunmalıdır.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Üniversitelerdeki mütercim tercümanlık bölümünden mezun olan kişiler devlet sektöründe çalışma imkanına sahipler. Devlet sektöründe çalışmak için ise öncelikle Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek gerekir. Özel sektörde ise pek çok farklı iş alternatifi de bulunmaktadır.

Mütercim Tercümanlık Çalışma Alanları Nelerdir?

Üniversitelerden mütercim tercüman olarak mezun olan kişiler dil araştırma kurumları ile spor kulüplerinde çalışabilirler. Özellikle de büyük spor kulüplerinin yabancı futbolcular ile iletişim kurulması için tercümanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca mütercim tercümanlık bölümünden mezun olan kişiler yayınevleri, konsolosluklar, elçilikler ve televizyon kanallarında görev alabilirler. Tercümanlara neredeyse her alanda ihtiyaç duyulabilir. Çünkü yabancı ülkeler ile iletişim gerekir.

Mütercim Tercümanlık Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde pek çok mütercim tercümanlık bölümü bulunmaktadır. Özellikle de Kırıkkale Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesinde mütercim tercümanlık bölümü bulunur. Bunun yanı sıra mütercim tercümanlık bölümünde eğitim görmek isteyen kişiler İstanbul Okan Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesini de tercih edebilirler.