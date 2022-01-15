Müteahhit nasıl yazılır? Müteahhit kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Arapça kökenli diğer meslek isimleri ve doğu yazılışları şu şekildedir:

1- İlaç Mümessili 2- Mühendis 3- Muallim 4- Mimar 5- Müteşebbis

6- Muharrir 7- Münekkit 8- Tabip 9- Manifaturacı 10- Mütercim

Müteahhit Nasıl Yazılır?

Bir inşaatın sözleşmede yer alan şartlara uyularak tamamlanmasını sağlayan proje sorumlularına müteahhit denir. Müteahhitler, mühendis, mimar ve şantiye şefleri ile birlikte çalışır.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Müteahhit

Müteahhit Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Yazımı en çok karıştırılan sözcüklerden biri olan müteahhit, halk arasında genellikle ''mütahhit'' şeklinde telaffuz edilir. Bu da kelimenin yanlış yazılmasına neden olur.

Bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir.

Müteahhit - Doğru Kullanım

Mütahhit - Yanlış Kullanım

Müteahhid - Yanlış Kullanım

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Müteahhit Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Müteahhit ile mühendisler arasındaki anlaşmazlık çözülene kadar inşaat projesi rafa kaldırıldı. (Doğru Kullanım)

2- Mütahhitler üç aydır ödeme yapmadığı için şantiyedekiler işi bırakma kararı aldı. (Yanlış Kullanım)