Muş'un alan kodu kaçtır? Muş telefon kodu hakkında bilgi

Antik medeniyetlere ev sahipliği yapması ile beraber çok önemli kültüre sahip olan Muş, turistik açıdan önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Aynı zamanda çok önemli camilere sahip olması ile beraber etkili bir tarihi kültürü yer alır. Diğer yandan yöresel yemekleri ile beraber köfte ve dolması ile de öne çıkan bir şehirdir.

Muş'un Alan Kodu Kaçtır?

Muş'un alan kodu 0436’dır. Pek çok kişi şehrin farklı bölgelerine ulaşım sağlayabilmek için alan kodunu öğrenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda sabit hatlara 436 alan kodu ile beraber ulaşabilir ve iletişim kurabilirsiniz. Özellikle hediyelik eşyaları ve harika süslemeleri ile bilinen Muş, aynı zamanda Üniversitesi üzerinden de gelişme göstermeye devam ediyor.

Murat Paşa Köprüsü, harika camileri, tarihi eserleri ve antik bölgeler ile beraber mutlaka ziyaret edilmesi gereken şehirler içerisinde yer almaktadır. Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere sanayi açısından da gelişme göstermeyi sürdüren şehir için, 436 alan kodunu kullanabilirsiniz. İlk olarak alan kodunu giriş yapmak suretiyle daha sonra diğer numaraları tuşlayarak dilediğiniz noktaya rahatlıkla bağlantı kurmanız mümkün. Hem merkeze hem de ilçeleri açısından sabit hatlara bağlantı kurabilirsiniz.