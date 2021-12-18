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Must ve have to arasındaki fark nedir? İngilizce must ile have to farkı

Must ve have to arasındaki fark nedir İngilizce must ile have to farkı

İngilizce dilinde herkesin gördüğü must ve have to kelimeleri yaygın olarak kullanılıyor. Gün içerisinde bireyer must ve have to kelimelerini tercih edebiliyor. Tercih edilen must ve have to kelimeleri bireyler tarafından karıştırılıyor. Aralarında anlam bakımından herhangi bir fark olup olmadığı merak ediliyor. Must ve have to arasındaki fark nedir? İngilizce Must ile have to farkı hakkında tüm detayları derledik.

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İngilizce öğrenen kişiler anlam bakımından kelimelerin kullanımında hata yapabiliyor. Must ve have to kelimeleri de hata yapılan sözcükler arasındadır. Alışkanlık ifade edilmek isteniyorsa must, önemli ve hemen yapılması gereken durumlar ifade edilirken have to kullanılmalıdır.

 Must ve Have To Arasındaki Fark Nedir?

 İngilizce dili içerisindeki kelimeler her ne kadar farklı yazılsa da aynı anlamı ifade edebiliyor. Kelimelerin yanlış yerde kullanımları büyük anlam hatalarına yol açacaktır. Must ve have to sözcükleri de bireylerin en çok yanlış yaptığı iki kelimedir. Must ve have to kelimelerini birbirinden ayıran farklı özellikleri bulunuyor. Must sözcüğünü kullanmak için alışkanlık ifade etmek gerekiyor. Herhangi bir alışkanlık ifade edilirken must sözcüğü kullanılmamalıdır. Must sözcüğünü kullanmak için hemen yapılması gereken durumlar oluşması gerekiyor. Diğer türlü farkı anlamlarda kullanılması gerekiyor.

 İngilizce Must İle Have to Farkı

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 Her dilde olduğu gibi İngilizce dilinde de karıştırılan kelime türleri bulunuyor. Must ve have to sözcüklerinin doğru olarak kullanılması için bilgi sahibi olmak gerekiyor. Karıştırılan must ve have to sözcüklerinin anlam olarak kullanılması gereken alanlar bulunuyor. Herhangi bir alışkanlıktan bahsederken mutlaka must kelimesi kullanılmalıdır. Have to kelimesi alışkanlıklardan bahsederken kullanılmaması gerekiyor. Hemen yapılması gereken her durum için ise, have to sözcüğü tercih edilmelidir. Aksi taktirde anlam bozulması olacaktır.

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