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Must ve have to arasındaki fark nedir? İngilizce must ile have to farkı

Must ve have to arasındaki fark nedir İngilizce must ile have to farkı

İngilizce bazı kalıplar birbirine benzerlik gösterse bile arada temel olarak önemli farklar taşır. Bu farklar özellikleri İngilizce konuşurken ya da yazarken önemli bir yer tutar. Özellikle de must ile beraber have to arasında farklar büyük öneme sahiptir. Peki must ve have to arasındaki fark nedir? İngilizce Must ile have to farkı hakkında detayları derledik.

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İngilizce dili Türkçeye göre genel olarak belli başlı kalıplar üzerinden kullanılır. Bu kalıplar mutlaka bilinmelidir. Aynı zamanda bazı kalıplar temel olarak birtakım ortak görevler taşısa bile, önemli farklılıkları ile ön plana çıkarlar.

 Must ve Have To Arasındaki Fark Nedir?

 Must ile have to arasında önemli farklar bulunmaktadır. Örneğin must bazı durumların yapılması gerektiğini gösterirken aynı zamanda bir öneri olarak öne çıkarır. Mesela must önemli ve hemen yapılması gereken bazı olaylarda kullanılır. Bu bağlamda have to ise birtakım alışkanlıkları ve mecburiyetleri gösterir. Bu konuda en önemli fark ise have to mutlaka yapılması gereken ve asla geri dönüşü olmayan bir durumu anlatmak için kullanılır. Must kalıbı ise geri dönüşü olan bir durumu gösterir.

 İngilizce Must ile Have To Farkı

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 İngilizce üzerinde özellikle must ile have to arasında mecbuiyet ve gerekli farkı bulunur. Örneğin bir kişinin dışarı çıkması gerekirken have to kalıbı kullanılırsa, bunu mutlaka yapacağı anlamına gelir. Ancak aynı durum için must kalıba kullanılır ise, o vakit bunu yapması gerektiği üzerine bir öneri olarak öne çıkar.

 ‘I must go out’ (Yapılması gereken ancak öneri)

 ‘I have to go out’ (Mecburiyet)

 Bu şekilde genel anlamları ile beraber Must ile beraber have to kalıpları ön plana çıkar. Özellikle günlük yaşamda kullanılan önemli kalıplar içerisinde yer aldığını ifade etmek mümkün.

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