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Müsait Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Müsaitin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Müsait Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Müsaitin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Doğru ve etkin bir iletişi hem sözcük dağarcığının çeşitliliği ile hem de dilbilgisi kurallarına hakim olmakla yakından ilgilidir. Türkçede bazen bir olay, bir durum birden fazla sözcük ile ifade edilebilir. İşte bu bağlamda müsait kelimesinin eş anlamlısı nedir, müsaidin eş anlamlısı nedir ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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 Arapça kökenli müsait sözcüğünün eş anlamlısı uygun gibi bazı sözcüklerdir. 

 Müsait Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 Anlamları aynı fakat yazılışları farklı olan kelimelere "eş anlamlı" kelimeler denir. Örneğin; ak = beyaz, ya da kara=siyah gibi. Müsait sözcüğünün de eş anlamlıları vardır. Müsait sözcüğünün eş anlamlı sözcüğü uygun kelimesidir. 

 Müsaidin Eş Anlamlısı İle Örnek Cümleler (TDK) 

 Anlamı bilinmeyen sözcüklerin araştırıldığı kaynakların en başında sözlükler gelmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü de böylesi önemli bir kaynaktır. TDK sözlüğüne bakıldığında müsait sözcüğünün eş anlamlısı olarak şunları görmek olanaklıdır: 

Uygun 

Elverişli 

Mutabık

Yaraşır 

Müsait sözcüğünün eş anlamlısı ile bazı örnek cümleler: 

Komşunun çocuğu akşam oturmak için geleceklerini ve uygun olup olmadığımızı sormak üzere annesinin kendisini gönderdiğini söylüyor. 

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Bu arsa bahçeli ve iki katlı bir ev inşa etmek için çok elverişlidir. 

Doktorun randevusu dolu olduğundan ancak pazartesi günü uygun olacağını öğrendim. 

Bugün çok işim var, arkadaşlarla uygun bir zamanda bir araya geleceğiz. 

Oyuncakları satın alırken hangi yaş grubu için uygun olduğuna bakılmalıdır.

 

 

 

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