Müq Ne Demek? Instagram Ve Sosyal Medyada Müq Neden Kullanılır

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Sosyal medya özellikle de instagram ile hayatımıza giren yeni bir terim olan müq de bunlardan birisidir. Müg instagram kullanıcılarının oldukça aşina olduğu bir terim olsa da birçok kesim için yeni bir terimdir.

Müq Ne Demek?

Sosyal medya ile birlikte özellikle yabancı kökenli kelimelerinde kullanımın artması ile dilimize ve hayatımıza birçok yeni kelime girmiştir. Bazıları bir kısaltma olarak kullanılmaya başlansa da artık orjinal halinin yerini almıştır. Sosyal medya ve instagram ile hayatımıza giren müq de bunlardan birisidir. Müq bir kısaltma olarak orjinali olan mükemmel kelimesinin yerine kullanılmaktadır.

İnstagram ve Sosyal Medyada Müq Neden Kullanılır?

İntagram ve diğer sosyal medya platformlarında paylaşım yaparken yazılacak olan yazılarda harf sınırlaması bulunmaktadır. Bu sebeple de kullanıcılar paylaşımlarını kısaltarak yapmaktadır. Kısaltma yapmak için se herkes anlasın diye evrenselleşen kısaltmalar kullanılmaktadır. Mükemmel kelimesi de bu kısaltmadan nasibini almış ve artık müq olarak kullanılmaktadır.

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Müq kullanılmasının nedeni daha kısa sözcükler kullanılarak daha fazla şey anlatılma isteğinden kaynaklanmaktadır. Müq artık tüm sosyal medya kullanıcıları tarafından bilinen ve herkesçe kullanılan bir kelime haline gelmiştir.