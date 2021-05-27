Münazara nedir ve nasıl yapılır? Münazara özellikleri ve kuralları

Münazara, önceden hazırlanan ve bir konunun farklı açılardan tartışıldığı etkinliktir. Münazarada belirlenen konu farklı görüş açıları ile yorumlanır ve çözüm arayışına girilir.

Münazara Nedir?

Münazara, belirlenen bir konu üzerinde hazırlanan etkinliktir. Bu etkinlikte farklı görüşlere sahip olan kişiler kendi düşüncelerini karşılıklı olarak savunurlar. O konu hakkında gelişmeler ve kanıtlamalar da belli bir sıra ile konuşulur. Münazara önceden belirlenen konunun gelişmeler ile birlikte açıklanması ile sonuçlanan bir söyleşidir.

Münazara ile birlikte çeşitli sorunlara çözüm aranır. Karşılıklı görüşler ortaya atılır. Özellikle zıt görüşler de karşılıklı olarak savunulur. Münazaralarda ortaya çıkan sorunlara farklı bakış açıları neticesinde doğru çözümlenmeler getirilir. Münazaralarda da belirlenen bazı kurallar vardır. Bu kurallar neticesinde münazara doğru bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Münazarada zıt görüşlerden oluşan kişiler ortak bir konu hakkında görüş ortaya sunarlar. Bunu da ispatlamak için ellerinden geleni yaparlar.

Münazara Nasıl Yapılır?

Münazara özellikle üniversitelerde ve liselerde çok sık gerçekleşir. Münazarayı yöneten bir başkan bulunur. Belirlenen gruplar jürinin önünde konuşmalar yaparlar. Bu gruplarda ise yaklaşık üç ve ya dört işi bulunur. Her grup ise kendi başkanı ile sözcülük edecek kişiyi seçer. Münazara başlamadan önce grup sözcüleri münazarada grubundaki kişileri tanıtlar.

Ayrıca kendi gruplarının konuyu hangi yönü ile savunacaklarını da dile getirirler. Bu sayede dinleyiciler hem konu hem de tartışma içeriği ile ilgili detaylı bir bilgiye sahip olabilirler. Daha sonra ise münazara sırasında grup üyeleri sıra ile konuşmalar gerçekleştirirler. Bunun için de konuşmacılara her biri için belli süreler verilir. Münazaranın sonunda ise grup başkanı savunma yaparak münazarayı bitirir. Münazarada yer alan jüri ise grupların yaptıkları konuşmaları, başarılarını ve savunmalarını da göz önünde bulundururlar. Buna göre değerlendirmeler yapıldıktan sonra kazanan taraf da jüri tarafından belirlenir.

Münazaralar sırasında tartışılan konular da birbirinden değişik açılardan değerlendirilir. Buna göre antitez ve tez olarak da konu açıklanabilir bit nitelikte olmalıdır. Münazara sırasında gruplardaki kişilerin birbirlerine karşı saygı ve hoşgörü çerçevesi içerisindeki yaklaşımları da çok önemlidir. Kişiler sabırlı ve nazik bir şekilde görüşlerini ortaya koyabilirler. Bu açıdan verilen zamana, konuşma kuralına ve konuşma sıralamasına da uymak gerekir. Bu faktörler sayesinde sonuca da kolay bir şekilde varılır.

Münazara Özellikleri ve Kuralları Nelerdir?

Münazara gerçekleşirken bazı kurallara uymak da önem taşımaktadır. Bazı kurallara uyulduğunda münazara daha verimli geçecektir. Münazarada amaç gerçek ve yararlı olanı bulmaktır. Bunun için en uygun görüşe ulaşmak amaçlanır.

Münazara sırasında sorulan soruların çözümünü verebilmek için hazırlıklı gelmek önemlidir. Münazara sırasında tartışma konularının dışına çıkılmaması gerekir. Ayrıca bu kapsamda düşünceler açık, kısa ve anlaşılır bir şekilde olmalıdır. Münazara sırasında tartışmalar yapılırken daha önce konuşulan ifadeler tekrar edilmemelidir. Konuşmaların kaliteli ve saygı çerçevesinde gerçekleştirilmesi önemlidir.

Münazara sırasında birbirine zıt olan görüşler birleştirilir. Ayrıca yapılan konuşmalar da ilgi ile dinlenmelidir. Başkaları yerilmeden ve kendi kendine övgüler söylenmeden münazara hoşgörü içerisinde gerçekleştirilmelidir. İki grup da münazara boyunca başkanın yaptığı konuşmaları ve uyarıları dikkate almalıdır. Aynı konular tekrar tekrar söylenmemeli ve bu konu ile ilgili söz hakkı istenmemelidir.