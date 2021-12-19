Mülaki Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mülaki Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Mülaki kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kavuşan

2- Konuşan

3- Telakki Eden

4- Bir Araya Gelen

5- Buluşan

6- Beraber olan

7- İstişare eden

Mülaki Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

15.yüzyıldan bu yana kullanılmakta olan mülaki kelimesi, mülakat fiilinden türetilmiştir. Mülakat hem karşılaşmak hem de buluşup görüşmek manasına gelirken, mülaki kelimesi de bir araya gelen, görüşen ve birlikte vakit geçiren demektir. Kelimenin fiil hali ''mülaki olmak'' şeklinde yazılır.

Divan edebiyatında birçok kelime olduğu gibi mülaki de gerçek değil mecazi anlamda kullanılmıştır. Divan şairlerinin kaleme aldığı eserlerde mülaki sözcüğü, sevgilisine kavuşan aşık anlamına gelir.

Mülaki TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Mülaki kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Buluşan, görüşe

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İkinci Anlamı: Yüz yüze gelip hasbihal eden, sohbet arkadaşı

Üçüncü Anlamı: Sevgilisine kavuşan

Mülaki Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Tam on beş yıl sonra ilkokul arkadaşlarımla mülaki olmak yeniden huzurlu hissetmemi sağladı.''