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Mülaki Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mülaki Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Mülaki Ne Demek#Mülaki
Mülaki Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mülaki Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Gazel, kaside ve terkibi bent gibi manzum eserlerde sıklıkla kullanılan mülaki kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Kelimenin ilk anlamı kavuşan ve özlem gideren kimsedir. Mülaki kelimesi cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Örnekler: 1- Mülaki aşıklar 2- Mülaki dostlar. Mülaki ne demek? Mülaki TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Mülaki kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kavuşan

2- Konuşan

3- Telakki Eden

4- Bir Araya Gelen

5- Buluşan

6- Beraber olan

7- İstişare eden

 Mülaki Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 15.yüzyıldan bu yana kullanılmakta olan mülaki kelimesi, mülakat fiilinden türetilmiştir. Mülakat hem karşılaşmak hem de buluşup görüşmek manasına gelirken, mülaki kelimesi de bir araya gelen, görüşen ve birlikte vakit geçiren demektir. Kelimenin fiil hali ''mülaki olmak'' şeklinde yazılır.

 Divan edebiyatında birçok kelime olduğu gibi mülaki de gerçek değil mecazi anlamda kullanılmıştır. Divan şairlerinin kaleme aldığı eserlerde mülaki sözcüğü, sevgilisine kavuşan aşık anlamına gelir.

 Mülaki TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre Mülaki kelimesi kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Buluşan, görüşe

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 İkinci Anlamı: Yüz yüze gelip hasbihal eden, sohbet arkadaşı

 Üçüncü Anlamı: Sevgilisine kavuşan

 Mülaki Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Tam on beş yıl sonra ilkokul arkadaşlarımla mülaki olmak yeniden huzurlu hissetmemi sağladı.''

 

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