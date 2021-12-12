Mukaddime nedir, ne anlatır? Mukaddime hangi dilde yazılmıştır?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronda ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9unda görüldüOmicron'da ana semptom belli oldu... Her 10 kişiden 9'unda görüldü!#Omicron Varyantı
Satışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçulukSatışları sınırladılar... Marketlerde gizli stokçuluk! #Market
66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular66 yıllık bir acı, ders kitaplarına girmiş bir ölüm... Son noktayı koydular!#Emmett Till
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdıİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... Tüm fotoğrafları sızdı!#İngiltere
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması Meydan okudu: İşte bürokratlarımız buradalarBakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması! Meydan okudu: İşte bürokratlarımız buradalar#Murat Kurum
Canlı: Formula 1de şampiyon belli oluyor Fark kapanıyorCanlı: Formula 1'de şampiyon belli oluyor! Fark kapanıyor#F1
Oğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözlerOğlunun kaza yaptığını gören babadan şok sözler #Zonguldak
Fransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurduFransa nefesini tutmuştu... Macron bu sözlerle duyurdu#Fransa
Omikron ile Deltanın ilk 7 günüOmikron ile Delta'nın ilk 7 günü#Koronavirüs
Kasırga ve hortum yıktı geçti... Felaket filmi değiş gerçekKasırga ve hortum yıktı geçti... Felaket filmi değiş gerçek! #Kentucky
Bursada dehşet Çıkmak istemeyen kiracısını vurduBursa'da dehşet! Çıkmak istemeyen kiracısını vurdu#Bursa
Üç ihtimalli bir bilmece: Papa 1inci Jean Paul neden öldüÜç ihtimalli bir bilmece: Papa 1'inci Jean Paul neden öldü?#Papa 1'İnci Jean Paul
Bu akşam gökyüzüne bakın... 70 bin yıl sonra bir ilkBu akşam gökyüzüne bakın... 70 bin yıl sonra bir ilk!#NASA
Kadir İnanır taburcu oldu İşte son durumu...Kadir İnanır taburcu oldu! İşte son durumu...#Kadir İnanır
Danilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordurDanilo ‘keşke 3 ay önce bitseydi’ diyordur#Danilo Zanna
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Mukaddime nedir, ne anlatır? Mukaddime hangi dilde yazılmıştır?

#Mukaddime#Terim#Kelime
Mukaddime nedir, ne anlatır Mukaddime hangi dilde yazılmıştır

Edebiyat alanında birçok konu bulunmaktadır. Bu konuları öğrenmek isteyenler için önemli bilgilere ulaşmak oldukça kolaydır. Bu alanda mukaddime adında bir terimde yer almaktadır. Bu terim anlamı olmasının yanında bir esere de adını vermiştir. Sizler için Mukaddime nedir, ne anlatır? Mukaddime hangi dilde yazılmıştır tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

İnsanların merak ettiği birçok terim bulunmaktadır. Bu terimler anlamı olan ve ilgi çeken kelimeler olarak bilinmektedir. Mukaddime kelimesi de önemli bir anlama sahiptir. Ayrıca önemli bir isim olan İbn-i Haldun 'Mukaddime' adında bir eser ortaya çıkarmıştır. Eserin oldukça büyük bir ilgi çektiği bilinmektedir.

 Mukaddime Nedir, Ne Anlatır?

 Mukaddime, önsöz veya giriş anlamına gelmektedir. Bir kitabın asıl metnine girmeden önce bazı bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler önsöz olarak adlandırılmaktadır. Bundan dolayı mukaddime oldukça önemlidir. Çünkü mukaddime kısmında asıl metne giriş yazısı yazılmaktadır.

 Mukaddime bölümü okuyucunun ilgisini çekmek için kullanılmaktadır. Kitap hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler öncelikle mukaddime kısmına yani önsöze dikkat etmektedir. Durum böyle olunca mukaddime kısmının önemi ortaya çıkmaktadır. Önsöz ne kadar başarılı olursa o kadar ilgi çekmeyi başarır.

 Mukaddime ile birlikte öne geçirme anlamı ortaya çıkmaktadır. Böylelikle kitaba giriş için zemin hazırlanmaktadır. Bunun yanında 'Mukaddime' adında bir eser bulunmaktadır. Eserin sahibi ise İbn-i Haldun olarak bilinmektedir.

Haberin Devamı

 Mukaddime Hangi Dilde Yazılmıştır?

 Mukaddime yazarken dikkatli bir şekilde yazmak gerekmektedir. Bu kısım önemli olduğu için daha fazla özen göstermek gerekmektedir. Önsözün başarılı olması her açıdan önemlidir. Bu sayede kitaba başlamadan önce net ve kısa bilgiler verilmiş olmaktadır.

 Mukaddime eseri ise tarihin felsefesini bulmaya çalışan önemli bir eserdir. Ayrıca kitap içerisinde İslam ile ilgili çok sayıda bilgi yer almaktadır. Arapça yazılan bu eser birçok dile çevrilmiştir. İbn-i Haldun bu eserini yazarken çok geniş bilgiler eşliğinde yazmıştır.

 İbn-i Haldun İslam devlet adamı, tarihçi ve alim olarak bilinmektedir. Yazdığı Mukaddime eseri de döneminde büyük bir başarı yakalamıştır. Bu eşsiz eser 1377 yılında yazılmıştır. Genel konusu ise Dünya tarihidir. Dünya tarihine giriş şeklinde yazılan eser başarılı olmuştur. Zaten Mukaddime kelimesine baktığımız zaman 'giriş' ve 'önsöz' anlamları ortaya çıkmaktadır. Yani Mukaddime adlı eser giriş konusunda ilgi çekmeyi başarmıştır. Böylelikle kitap yazacak kişiler için önsöz yazımı ortaya çıkmıştır. Mukaddime kelimesi ile ifade edilen bu giriş kısmı her açıdan dikkat edilmesi gereken bir yazı olarak dikkat çekmektedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mukaddime#Terim#Kelime

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat