Mukaddime nedir, ne anlatır? Mukaddime hangi dilde yazılmıştır?

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İnsanların merak ettiği birçok terim bulunmaktadır. Bu terimler anlamı olan ve ilgi çeken kelimeler olarak bilinmektedir. Mukaddime kelimesi de önemli bir anlama sahiptir. Ayrıca önemli bir isim olan İbn-i Haldun 'Mukaddime' adında bir eser ortaya çıkarmıştır. Eserin oldukça büyük bir ilgi çektiği bilinmektedir.

Mukaddime Nedir, Ne Anlatır?

Mukaddime, önsöz veya giriş anlamına gelmektedir. Bir kitabın asıl metnine girmeden önce bazı bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler önsöz olarak adlandırılmaktadır. Bundan dolayı mukaddime oldukça önemlidir. Çünkü mukaddime kısmında asıl metne giriş yazısı yazılmaktadır.

Mukaddime bölümü okuyucunun ilgisini çekmek için kullanılmaktadır. Kitap hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler öncelikle mukaddime kısmına yani önsöze dikkat etmektedir. Durum böyle olunca mukaddime kısmının önemi ortaya çıkmaktadır. Önsöz ne kadar başarılı olursa o kadar ilgi çekmeyi başarır.

Mukaddime ile birlikte öne geçirme anlamı ortaya çıkmaktadır. Böylelikle kitaba giriş için zemin hazırlanmaktadır. Bunun yanında 'Mukaddime' adında bir eser bulunmaktadır. Eserin sahibi ise İbn-i Haldun olarak bilinmektedir.

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Mukaddime Hangi Dilde Yazılmıştır?

Mukaddime yazarken dikkatli bir şekilde yazmak gerekmektedir. Bu kısım önemli olduğu için daha fazla özen göstermek gerekmektedir. Önsözün başarılı olması her açıdan önemlidir. Bu sayede kitaba başlamadan önce net ve kısa bilgiler verilmiş olmaktadır.

Mukaddime eseri ise tarihin felsefesini bulmaya çalışan önemli bir eserdir. Ayrıca kitap içerisinde İslam ile ilgili çok sayıda bilgi yer almaktadır. Arapça yazılan bu eser birçok dile çevrilmiştir. İbn-i Haldun bu eserini yazarken çok geniş bilgiler eşliğinde yazmıştır.

İbn-i Haldun İslam devlet adamı, tarihçi ve alim olarak bilinmektedir. Yazdığı Mukaddime eseri de döneminde büyük bir başarı yakalamıştır. Bu eşsiz eser 1377 yılında yazılmıştır. Genel konusu ise Dünya tarihidir. Dünya tarihine giriş şeklinde yazılan eser başarılı olmuştur. Zaten Mukaddime kelimesine baktığımız zaman 'giriş' ve 'önsöz' anlamları ortaya çıkmaktadır. Yani Mukaddime adlı eser giriş konusunda ilgi çekmeyi başarmıştır. Böylelikle kitap yazacak kişiler için önsöz yazımı ortaya çıkmıştır. Mukaddime kelimesi ile ifade edilen bu giriş kısmı her açıdan dikkat edilmesi gereken bir yazı olarak dikkat çekmektedir.