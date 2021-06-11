Müjgan ne demek? TDK'ya göre müjgan kelimesinin anlamı nedir? Müjgan sözlük anlamı

Ülkemizde Müjgan ismini kullanan yaklaşık 14 bin kişi yaşıyor.

TDK'ya Göre Müjgan Kelimesinin Anlamı Nedir?

Farsçadan ''Muje'' kirpik demektir. Bu kelimenin çoğulu olan Müjgan ise kirpikler anlamına gelir.

Müjgan kelimesi hem Divan şairleri hem de günümüz şairleri tarafından sıklıkla kullanılmıştır.

Attila İlhan'ın ''mahur beste'' adlı şiirinde de ''O mahur beste çalar / Müjgan ile ben ağlaşırız'' dizeleri yer alır. Attila İlhan, yalnızlık temasını işlediği bu şiirde, ağlayıp göz yaşı döktüğüne yalnızca kirpiklerinin şahit olduğunu ifade eder.

Müjgan Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:

1- Dün akşamdan beri Müjgan Teyze'ye ulaşamadık.

Bu cümlede Müjgan kelimesi isim olarak kullanılmıştır.

2- Elleri çöl, dudakları yaprak

Gözleri nemli, müjganı ıslak

Bu yaz ayrılığın yazıymış meğer

Bu bahar artık son durak

Yukarıdaki dörtlükte ise müjgan kelimesi sözlük anlamında kullanılmıştır.

Not 1- Müjgan, ''Muje'' sözcüğünün çoğulu olduğu için bu kelimenin ''Müjganlar'' şeklinde kullanılması yanlıştır.

Not 2- Ana dili Farsça olan ülkelerde de isim olarak kullanılan bu kelime bazı kaynaklarda ''Mujgan'' şeklinde geçer.