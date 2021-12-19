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Mühtedi Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mühtedi Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Mühtedi Ne Demek
Mühtedi Ne Demek, Ne Anlama Gelir Mühtedi Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan mühtedi kelimesi, ihtida sözcüğünden türetilmiştir. İhtida, hidayete ermek, yapılan yanlışlardan vazgeçmek ve doğru yolu bulmak manasına gelir. Mühtedi ise hak ile batılı ayıran ve günahları için tövbe eden demektir. 8. yüzyıldan itibaren bu kelime sonradan Müslüman olan kişiler için de kullanılmaya başlanmıştır. Mühtedi kelimesinin yan anlamı ise alçakgönüllüdür. Mühtedi ne demek? Mühtedi TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Mühtedi kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Mutmain 2- Mümin 3- Müslim

 Mühtedi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Mühtedi kelimesi, ihtida eden, hidayete eren, İslamiyet'in emir ve yasaklarına uyan kimse anlamına gelir.

 Not: Mürtet kelimesi ile mühtedi zıt anlamlıdır. Mühtedi sonradan Müslüman olan kişi anlamına gelirken mürtet, Müslüman iken dinden dönen kişi demektir.

 Mühtedi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Mühtedi kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Ateistken ya da başka bir dine mensupken İslamiyet'i seçen, Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman eden kimse

 İkinci Anlamı: Allah'ın birliğine ve tekliğine inanan, takva ehli

 Mühtedi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Allah'ın kalbine iman ışığı verdiği kullar, geç de olsa doğru yolu bulur ve mühtedi olurlar.

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 2- Hz. Muhammed hayattayken ehli sünnet ile mühtediler arasında hiçbir ayrım yapılmazdı.

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