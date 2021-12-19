Mühtedi Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mühtedi Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Mühtedi kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Mutmain 2- Mümin 3- Müslim

Mühtedi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Mühtedi kelimesi, ihtida eden, hidayete eren, İslamiyet'in emir ve yasaklarına uyan kimse anlamına gelir.

Not: Mürtet kelimesi ile mühtedi zıt anlamlıdır. Mühtedi sonradan Müslüman olan kişi anlamına gelirken mürtet, Müslüman iken dinden dönen kişi demektir.

Mühtedi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Mühtedi kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Ateistken ya da başka bir dine mensupken İslamiyet'i seçen, Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman eden kimse

İkinci Anlamı: Allah'ın birliğine ve tekliğine inanan, takva ehli

Mühtedi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Allah'ın kalbine iman ışığı verdiği kullar, geç de olsa doğru yolu bulur ve mühtedi olurlar.

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2- Hz. Muhammed hayattayken ehli sünnet ile mühtediler arasında hiçbir ayrım yapılmazdı.