Mühendis nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Mühendis olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Başta teknoloji, ticari ve sosyal konular olmak üzere teknik konularda da çözüm üreten ve bilim destekli yeni ürünler ortaya çıkaran kişilere mühendis denir. Büyük çapta oldukça karmaşık sistem sorunlarını analiz etmek ve proje geliştirmek gibi başlıca işleri yerine getirmektedir.

Mühendis Nedir?

Mühendis halk arasında genel olarak bilinen ve günümüz gençlerinin oldukça tercih etmiş olduğu bir meslek dalıdır. Pek çok farklı alanlarda görev alan mühendisler, farklı sahalarda görev alabilir veya kâğıt üzerinde geliştirmeler yapabilirler. Çalışma alanlarına bağlı olarak günümüzde maden mühendisi, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve çevre mühendisi farklı mühendislik dalları yer almaktadır.

Mühendis Ne İş Yapar?

Mühendis, uzmanı olduğu bölüm ile alakalı işler yapmaktadır. Başlıca mühendislerin yaptıkları işler arasında bilgisayar destekli yazılım ve program dillerine hâkim olan mühendisler, yeni ürünler tasarlar ve geliştirirler. Kâğıt üzerine dökülen proje ve çözümleri hayata geçirirler. Düzenli iş planı yapar ve işyerindeki çalışan ve işveren arasında aracı konumunda görev alırlar.

Mühendis Nasıl Olunur?

Çocukluktan beri mühendis olmak isteyen gençlerin mühendis olabilmeleri için yapmaları gereken herhangi bir üniversitenin 4 yıllık mühendislik bölümünü kazanmış ve bölümü derece ile bitirerek mezun olmuş olması gerekmektedir.

Mühendis Olma Şartları Nelerdir?

Mühendis olmak için en temel şart bahsedildiği üzere ilgili üniversitelerin 4 yıllık farklı mühendislik bölümlerinden mezun olması gerektiği şartı yer almaktadır. Bunun dışında mühendis olmak için kişilerden öncelikli olarak yaratıcı olması ve geniş düşünebilmesi istenen kriterlerin başında gelmektedir. Mühendis olmak için istenen diğer nitelikler şu şekilde sıralanmaktadır:

- İletişim becerileri yüksek ve takım çalışmasına yatkın kişiler olmak.

- Yeni sistem geliştirmek ya da çözüm elde etmek için yaratıcı düşünceye sahip olmak.

- Çeşitli sorunların üstesinden gelebilmek için üstün matematik bilgisine sahip olmak ve analiz yapmak.

- Yoğum çalışma temposuna ayak uydurmak ve disiplin sahibi olmak.

Mühendisin Görevleri Nelerdir?

Çeşitli mühendislik bölümleri olmakta ve mühendislerin görevleri uzmanlık alanlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Genel olarak mühendislerin görev ve sorumlulukları şu şekilde yer almaktadır:

- Araştırma ve yenilikçi fikirleri özel planlamaya dönüştürmek.

- Planların oluşturulması için bilgisayar ile desteklenen tasarım yazılımları kullanmaya özen göstermek.

- Çeşitli projeleri yönetmek ve bu projeleri sahada sürekli olarak denetlemek.

- Farklı projelerin maliyetini, güvenliğini ve sürdürülebilirliğini incelemek ve bunların raporunu tutmak. Gerekli durumlarda raporu ilgili yerlere sorunsuz olarak sunmak.

- Müşteriler ile sürekli iletişim halinde olmak ve müşteri memnuniyetine yönelik sürekli hamleler yapmak.

- Meslek için sürekli olarak yenilikleri takip etmek ve çalışmaları eksiksiz şekilde yerine getirmek.

- Diğer bölümler ile birlikte düzenli olarak çalışmak ve sektörü yakından inceleyerek analiz yapmak.

Mühendis Maaşları Ne Kadar?

Güncel en düşük mühendis maaşı 3000 TL, ortalama mühendis maaşı 5500 TL ve en yüksek mühendis maaşı ise 9500 TL arasında değişiklik göstermektedir. Mühendis maaşları kamu kurumlarında veya özel sektöre göre farklı fiyatlar üzerinden seyretmektedir.

Mühendis İçin İş İmkanları

Mühendisler başta devlete bağlı olan kurumlarda kolayca iş imkânı bulabilmektedir. Bunun yanı sıra sanayi tesisleri, özel laboratuvarlar, stratejik savunma alanları, sağlık tesisleri ve askeri alanlarda iş imkânı bulabilmektedirler.