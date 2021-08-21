Muhabbet Kuşu Neden Tüy Döker? Muhabbet Kuşunun Tüy Dökmesinin Nedenleri

Muhabbet kuşları hem doğal sebeplerden dolayı hem de farklı etmenler sebebiyle tüy dökebilmektedir. Böyle durumlarda bazı sebepleri kuşun doğasına bırakmak gerekir. Bazıları ise mutlaka bireysel olarak ele alınması gereken önlemler doğrultusunda dikkat edilmelidir.

Muhabbet Kuşu Neden Tüy Döker?

Muhabbet kuşu besleyenlerin en çok merak ettiği konular içerisinde neden tüy döktükleri geliyor. Elbette bunun farkı sebepleri ve bu sebeplerden dolayı tüy dökme dönemleri ortaya çıktığı söylemek mümkün.

- Kuluçka zamanları

- Mevsim geçişleri

- Kötü beslenme

- Stres

Genel olarak bu sebeplerden dolayı muhabbet kuşlarının tüy döktüklerini söylemek mümkün. Özellikle kuluçka zamanları ve mevsim geçişleri döneminde yılda 2 defa tüy dökerler. Bu ise tüm muhabbet kuşları için ortak şekilde normaldir. Zira böylece yaşlanmış, zayıf ve dayanıksız tüyleri dökerek yerine yenileri gelir. Ancak kötü beslenme ya da stres gibi durumlar, hayvanın bulunduğu ortamın istemediği şekilde gelişmesi üzerine ortaya çıkar. Bu konuda muhabbet kuşu sahibinin devreye girmesi ve bu durumun düzeltilmesi gerekmektedir. Mutlaka zengin İçeriğe sahip doğru yem çeşitleri verilmeli ve muhabbet kuşu ile ilgilenerek onunla oyunlar oynanmalıdır. Ayrıca muhabbet kuşu oda içerisinde özgür bırakılmalı ve uçmasına izin verilmelidir.

Muhabbet Kuşunun Tüy Dökmesinin Nedenleri

Muhabbet kuşlarının yıl içerisinde belirli zaman aralıklarında tüy dökmesi doğal bir süreçtir. Aslına bakarsan bu sağlıklı bir durumdur. Ancak özellikle bu dönem içerisinde eğer yetersiz beslenme söz konusu ise, tüy dökme durumu çok ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. Yetersiz bakım ve yetersiz beslenme hayvanın yıl içerisinde daha fazla tüy dökmesine sebep olabilir. O yüzden muhabbet kuşu için gerekli vitamin ve mineral kaynakların sağlanması şarttır. Tabii diğer bir faktör ise muhabbet kuşlarının farklı zaman dilimlerinde yaşadıkları strestir. Bu durum içerisinde muhabbet kuşu sahibinin onunla ilgilenmemesi, eş araması ya da kafesinden çıkarılmaması gibi durumlar söz konusu olabilir.

Muhabbet Kuşu Tüy Dökmesi Konusunda Neler Yapılmalıdır?

Mutlaka sağlıklı ve doğru besin kaynaklarının muhabbet kuşuna düzenli olarak verilmesi en önemli hususlardan biridir. Aynı zamanda muhabbet kuşu ile oyun oynanmalı, doğru kafes ve ortam hazırlanmalıdır. Diğer taraftan doğal bir süreç içerisinde muhabbet kuşu tüy döktüğü zaman, bu doğal bir sürece bırakılmalıdır.