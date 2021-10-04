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Muhabbet kuşu kafesi nasıl olmalı? Muhabbet kuşu kafesi yüksekliği ne kadar olmalı, kafes örtülür mü?

#Muhabbet Kuşu#Kafes#Hayvan
Muhabbet kuşu kafesi nasıl olmalı Muhabbet kuşu kafesi yüksekliği ne kadar olmalı, kafes örtülür mü

Muhabbet kuşlarının kendi evleri vardır ve onlar da kafesleridir. Ancak kendini tutsak gibi hissetmemeleri için mutlaka onların ihtiyacını karşılayacak kafes çeşitleri tercih edilmelidir. Peki muhabbet kuşu kafesi nasıl olmalı? Muhabbet kuşu kafesi yüksekliği ne kadar olmalı, kafes örtülür mü? İşte, tüm detaylar.

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Günümüzde birçok farklı tasarıma ve şekle sahip muhabbet kuşu kafesleri bulunuyor. Burada önemli olan muhabbet kuşlarının kendilerini rahat hissedeceği türden kafesleri tercih etmektir.

 Muhabbet Kuşu Kafesi Nasıl Olmalı?

 Öncelikle muhabbet kuşu kafesinin mutlaka büyük olması oldukça önemlidir. Ne kadar büyük olursa muhabbet kuşu kendini kafesinde o kadar rahat hisseder. Özellikle ileride muhabbet kuşuna bir eş alınmak isteniyor ise, önceden büyük çaplı doğru kafes seçimi önemlidir. Diğer yandan muhabbet kuşu kafeslerinin boyalı olmamasına dikkat edilmelidir. Yani daha çok pirinçli tasarımları tercih etmek daha sağlıklı bir olanak sağlar. Tabii muhabbet kuşlarının tellerine yatay olmasına çok dikkat edilmelidir. Eğlenceli ve oyun seven kuşlar oldukları için rahatça kafeslerine tırmanmaları gerekir. Su kabı ya da yem kabı gibi birçok gerekli malzemenin kafeslere rahatça yerleştirilmesi gerekir. Bu yüzden doğru ebatlarda olmalıdır.

 Muhabbet Kuşu Kafesi Yüksekliği Ne Kadar Olmalı?

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 Muhabbet kuşu kafesleri konusunda en merak edilen konulardan biri ebatlarıdır. Eğer sadece tek bir muhabbet kuşu alınacak ise 40 ila 50 cm büyüklüğünde bir kafes yeterli gelebilir. Ancak ileride muhabbet kuşuna bir eş alınma gibi düşünce var ise, o vakit 60 cm üzerindeki kafeslere bakmak önemlidir. Böylece kuşlar çift olarak kafes içerisinde çok daha rahat edeceklerdir.

 Muhabbet Kuşu Kafesi Kafes Örtülür mü?

 Muhabbet kuşları akşam üzeri olduğu vakit geceleri uyurlar. Özellikle muhabbet kuşu sahibi erken zamanda yatmıyor ise, üstünün örtülmesi onun rahatça uyumasına imkan verir. Böylece muhabbet kuşu kendini çok daha güvende ve huzurlu şekilde de hissedebilir. Tabii gün içerisinde muhabbet kuşu öttüğü zaman hemen üzerini kapatmak da çok yanlıştır. Bu durum muhabbet kuşunu korkutur ve küstürebilir. Sadece muhabbet kuşu kafesleri geceleri ve karanlık bir ortam gerektiği koşullarda örtülmelidir.

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