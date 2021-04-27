Muğla plaka kodu kaçtır? Muğla ve ilçelerinin plaka harfleri
Türkiye'de bulunan her ilin kendine ait bir plaka kodu bulunuyor. Bu koda bakarak plakanın hangi şehre kayıtlı olduğunu bilebiliyorsunuz. Her şehrin kendine ait plakası olduğu gibi şehre ait ilçelerin de kendilerine ait harf kodları bulunuyor. Bu harflerle birlikte plakanın hangi şehir ve ilçeye ait olduğunu anlıyorsunuz. Muğla'nın plaka kodunu, ilçelerinin plaka harflerini derledik.
Türkiye'deki araçların plakaları rakamlar ve harflerden oluşuyor. Şehirler alfabetik sıraya göre sıralanıyor. Alfabetik sıraya göre Muğla 48. sırada bulunuyor. Ayrıca Muğla'ya özel harf dizilişleri bulunuyor.
Muğla Plaka Kodu Kaçtır?
Muğla, alfabetik sıraya göre 48. olduğu için plaka kodu da 48'dir. 48 ile başlayan bütün plakalar Muğla ve ilçelerine aittir.
Muğla İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?
Muğla ilinin plaka kodu 48 olmakla birlikte plakada Muğla ve ilçelerine ait olan harf grupları bulunuyor. Bu harf gruplarına bakarak plakanın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu anlayabilirsiniz.
Muğla merkez ilçesi plaka harfleri; AC 001 - AZ 999, DA 001 - DZ 999, EA 001 - EZ 999, G 8000-8200, MB 001-500, NA 001 - NZ 999, S 0001-0500, T 0001-1000, TM 0001-1000
Dalaman ilçesi plaka harfleri; D 0001-9999, G 9000-9100, MD 101-200, S 5501-6000, T 2501-3000, TM 2501-3000, MD 801-999
Fethiye ilçesi plaka harfleri; F 0001-9999, FA 001 - FZ 999, G 8201-8400, MB 501-999, S 2501-3500, T 3001-4000, TM 3001-4000, GA 001 - GZ 999, H 0001-9999, ME 001-999
Bodrum ilçesi plaka harfleri; G 8401-8600, MC 001-500, S 0501-1500, T 6501-8000, TM 6501-8000, TA 001 - TZ 999, UA 001 - UZ 999, VA 001 - VZ 999
Marmaris ilçesi plaka harfleri; G 8601-8800, M 0001-9999, MC 501-999, N 0001-9999, P 0001-9999, S 1501-2500, T 4001-5000, TM 4001-5000, SA 001-999,
Ortaca ilçesi plaka harfleri; G 8801-8999, MD 001-100, RA 001 - RZ 999, S 4501-5000, T 2001-2500, TM 2001-TM 2500
Datça ilçesi plaka harfleri; G 9101-9200, MD 201-300, R 0001-9999, S 6001-6500, T 5001-5500, TM 5001-5500
Milas ilçesi plaka harfleri; G 9201-9300, KA 001 - KZ 999, LA 001 - LZ 999, MD 301-400, S 3501-4500, T 5501-6500, TM 5501-6500, U 0001-9999
Yatağan ilçesi plaka harfleri; 48 G 9301-9400, MD 401-500, S 5001-5500, T 1001-1500, TM 1001-1500, YA 001- 999
Köyceğiz ilçesi plaka harfleri; G 9401-9500, HA 001 - HZ 999, K 0001-9999, MD 501-600, S 6501-7000, T 1501-2000, TM 1501-2000
Seydikemer ilçesi plaka harfleri; BB 8001-8500 harf grupları ve rakamları arasında bulunuyor.