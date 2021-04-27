Muğla plaka kodu kaçtır? Muğla ve ilçelerinin plaka harfleri

Türkiye'deki araçların plakaları rakamlar ve harflerden oluşuyor. Şehirler alfabetik sıraya göre sıralanıyor. Alfabetik sıraya göre Muğla 48. sırada bulunuyor. Ayrıca Muğla'ya özel harf dizilişleri bulunuyor.

Muğla Plaka Kodu Kaçtır?

Muğla, alfabetik sıraya göre 48. olduğu için plaka kodu da 48'dir. 48 ile başlayan bütün plakalar Muğla ve ilçelerine aittir.

Muğla İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Muğla ilinin plaka kodu 48 olmakla birlikte plakada Muğla ve ilçelerine ait olan harf grupları bulunuyor. Bu harf gruplarına bakarak plakanın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu anlayabilirsiniz.

Muğla merkez ilçesi plaka harfleri; AC 001 - AZ 999, DA 001 - DZ 999, EA 001 - EZ 999, G 8000-8200, MB 001-500, NA 001 - NZ 999, S 0001-0500, T 0001-1000, TM 0001-1000

Dalaman ilçesi plaka harfleri; D 0001-9999, G 9000-9100, MD 101-200, S 5501-6000, T 2501-3000, TM 2501-3000, MD 801-999

Fethiye ilçesi plaka harfleri; F 0001-9999, FA 001 - FZ 999, G 8201-8400, MB 501-999, S 2501-3500, T 3001-4000, TM 3001-4000, GA 001 - GZ 999, H 0001-9999, ME 001-999

Bodrum ilçesi plaka harfleri; G 8401-8600, MC 001-500, S 0501-1500, T 6501-8000, TM 6501-8000, TA 001 - TZ 999, UA 001 - UZ 999, VA 001 - VZ 999

Marmaris ilçesi plaka harfleri; G 8601-8800, M 0001-9999, MC 501-999, N 0001-9999, P 0001-9999, S 1501-2500, T 4001-5000, TM 4001-5000, SA 001-999,

Ortaca ilçesi plaka harfleri; G 8801-8999, MD 001-100, RA 001 - RZ 999, S 4501-5000, T 2001-2500, TM 2001-TM 2500

Datça ilçesi plaka harfleri; G 9101-9200, MD 201-300, R 0001-9999, S 6001-6500, T 5001-5500, TM 5001-5500

Milas ilçesi plaka harfleri; G 9201-9300, KA 001 - KZ 999, LA 001 - LZ 999, MD 301-400, S 3501-4500, T 5501-6500, TM 5501-6500, U 0001-9999

Yatağan ilçesi plaka harfleri; 48 G 9301-9400, MD 401-500, S 5001-5500, T 1001-1500, TM 1001-1500, YA 001- 999

Köyceğiz ilçesi plaka harfleri; G 9401-9500, HA 001 - HZ 999, K 0001-9999, MD 501-600, S 6501-7000, T 1501-2000, TM 1501-2000

Seydikemer ilçesi plaka harfleri; BB 8001-8500 harf grupları ve rakamları arasında bulunuyor.

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