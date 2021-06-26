Müderris Nedir Ve Görevleri Nelerdir? Osmanlı'da Müderris Ne İşe Yapardı

Müderrisler, medreselerde eğitim vermekte görevli ve bu görevin yanı sıra Osmanlı Devleti için son derece önemli bir yer alan kişilerdir.

Müderris Nedir?

Müderrisler, Osmanlı Devleti ve de Selçuklular'da devlet ve ya toplum yapısında günümüzdeki üniversitelerde öğretim üyesine karşılık şekilde kullanılan bir kavram olmaktadır. Medreselerde eğitim vermekte olan öğretim üyeliğinin bugün olan tam karşılığı ise profesörlük unvanı olur.

Arapça dilinde ders masdarından gelmekte olan müderris kelimesi aslen, ders veren öğretmen ya da ders vermeye yetkili olan ilim sâhibi kimse anlamındadır. Târihte, bu devrin mektep ve ya medreselerinde eğitim ve de öğrenimini tamamlayıp, diploma aldıktan sonrasında, medreselerde ve ya câmilerde din, fen ilimlerini ders verip öğretenlere müderris adı verilmiştir. Bu makamlara da müderrislik denilmiştir. Ayrıca müderris tâbiri daha da ziyade onuncu asırdan sonrasında yaygınlaşmıştır.

Müderris Görevleri Nelerdir?

Müderrislerin aralarında nadir olsa dahi şiir, hat, edebiyat ve de atıcılık gibi sanat ve ya spora meraklı bireyler de çıkmıştır. Genellikle müderrisler ömür boyu görevlerini sürdürürler. Medreselerde her daim ilim dalında uzman olan bir müderris bulunmak ile birlikte bir müderrisin de değişik dallarda ders vermeleri mümkündür.

Müderrisler kendi mesleklerinin yanında bir de kadılık, müftülük gibi bazı görevleri de yürütürler. Müderrislerin ücretleri de görev yaptıkları medreselerin vakfının gelirine göre farklı olup değişmekteydi. Müderris olan kişiler eğitim ve öğretim sağlamanın yanında bu görevleri de yapmaktadır.

Osmanlıda Müderris Ne İş Yapar?

Osmanlı’da ilmiye teşkilâtında kadılık ya da müftülük ile birlikte oluşmakta olan üç temel görevden birisi olan müderrislik görevi, medreselerde çok çeşitli dersler vermiş hocaları nitelemek üzere kullanılmıştır.

Müderris kelimesi herhangi ilim dalı anılmadan da mutlak şekilde kullanıldığı zaman fıkıh hocası kastedilir idi. Hadis, kıraat, tasavvuf, nahiv gibi bazı ilimleri öğreten kişiler için genellikle şeyh kelimesi kullanılır idi. Molla Gürani, Ali Kuşçu ve de Akşemseddin Osmanlı'da görev yapmış bulunan müderris önemli kişilerdir.