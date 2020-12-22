Mübaşir nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Mübaşir olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Mübaşir, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde görev yapan kişilere verilen bir unvandır. Mübaşir olarak görev yapacak olan kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından atandıkları zaman görevlerine başlar.

Mübaşir Nedir?

Mahkemelerde sıklıkla duyulan mübaşir kelimesi dikkatleri çekmektedir. Mübaşir olarak görev yapan kişiler, mahkemede duruşması olan kişileri ve tanıkları zamanı geldiği zaman çağırır. Aynı zamanda yargıcın verdiği emirleri bildiren kişi de mübaşirdir. Mahkemede rastlanılan, kağıtları getirip götürme işleri yapan kişiler mübaşir olarak görev yapmaktadır.

Mübaşir Ne İş Yapar?

Mübaşir mesleğini yapan kişiler adliyelerde görev alarak mahkemelerde çalışır. Duruşma dosyalarını incelemesi için, duruşma gününden önce Cumhuriyet Başsavcısına ulaştırmak mübaşir olarak çalışan kişilerin görevidir. Günlük olarak duruşma listesini panolara asar. Duruşma sırasını takip ederek vakti geldiğinde ilgili kişileri çağırmak ve yerlerini göstermek gerekir. Arşivin düzenini sağlamak, arşive girecek ve çıkacak dosyalarla ilgilenmek gibi işlerden mübaşir sorumludur.

Mübaşir Nasıl Olunur?

Mübaşir olabilmek için ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS' ye girilmesi ve sonrasında yeterli puanın alınması gerekmektedir. Mübaşir olmak isteyen kişiler lise, ön lisans veya lisans mezunu olmaları durumunda KPSS' ye başvuru da bulunabilir. Girdikleri sınav da en az 70 ve üzeri aldıkları takdir de Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan sözlü mülakata katılmaları ve başarılı olmaları gerekir.

Mübaşir Olma Şartları Nelerdir?

Mübaşir olmak isteyen kişilerin en az lise ve dengi okullardan mezun olması gerekmektedir. Mezuniyet şartına uygun olan kişiler yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek en az 70 puan aldıktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan sözlü mülakatları da başarılı bir şekilde tamamladıklarında mübaşir olarak işe başlar. Mübaşir olmayı düşünen kişiler için bir kurs veya sertifika programı mevcut değildir.

Mübaşir' in Görevleri Nelerdir?

Mübaşir mesleğini yapan kişilerin en temel görevlerinden birisi de yapılan duruşmalarda ki disiplini sağlamak olarak söylenebilir. Aynı zamanda mübaşir olarak görev yapan kişiler mahkemelerde, duruşmalar esnasında hakime yardımcı olma görevini üstlenir. Genel olarak mübaşir olarak görev yapmakta olan kişiler hakim ile taraflar arasındaki ilişkiyi koordine etmekle görevlidir. Tarafların verdikleri belgeleri alarak hakime iletme görevi de yine mübaşir olarak çalışan kişilerin işleri arasında yer alır. Kısacası, hakim ve taraflar arasında ki bir köprü gibidir.

Mübaşir Maaşları Ne Kadardır?

Çalışılacak olan zamana ve kazanılan tecrübeye göre alınacak olan mübaşir maaşları farklılık gösterebilir. Mübaşir olarak görev yapmaya başlayacak olan kişilerin alacağı en düşük miktarda ki maaş ortalama olarak 2400tl olarak görülmektedir. Ortalama alınan maaş miktarı ise 4300 lira civarında gözlemlenmektedir. Mübaşir olarak çalışan kişilerin aldığı en yüksek maaş ise 7200 lira olarak söylenebilir. Mübaşir olarak işe başladıktan sonra yıllar içerisinde maaşların da artış gözlenebilir.

Mübaşir İçin İş İmkanları Nelerdir?

Mübaşir olarak görev yapacak olan elemanlar, kendilerine Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışma imkanı bulur. Mübaşir olarak çalışacak kişiler görev yeri olarak sadece Adliyeler de çalışabilir. Adliyeler de çalışacak olan müşavirler sadece mahkemeler de görev alabilir. Adliye dışında bulunan başka bir yerde müşavir olarak çalışma imkanları bulunmamaktadır. Bu yüzden mübaşir olarak çalışmayı düşünen kişiler için mahkemeyi sevmeleri ve adalet ile ilgili bir işte çalışmayı istemeleri oldukça önemlidir.