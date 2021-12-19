Mübaşeret Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mübaşeret Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Mübaşeret kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Başlamak

2- İptida

3- Agaz etmek

4- Dokunmak

5- Harekete geçmek

6- Start vermek

7- Girişmek

8- Teşebbüs Etmek

9- Yeltenmek

10- İlk Adımı Atmak

Mübaşeret Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

1.yüzyılda literatüre girmiş olan mübaşeret kelimesi, hem başlamak hem de devam ettirmek anlamına gelir. Bu kelime bir şeye heveslenmek ve niyet etmek manasında da kullanılır. Kelimenin fiil hali ise ''mübaşeret etmek'' ve ''mübaşeret kılmak'' şeklinde yazılır.

Mübaşeret TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Mübaşeret kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Yeni bir işe ya da göeve başlamak

İkinci Anlamı: Başlanan bir işin devam etmesini sağlamak

Üçüncü Anlamı: Değmek, temas etmek

Mübaşeret Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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''Yeni bir kitap yazmaya mübaşeret ettim.''

Yeni bir kitap yazmaya başladım.''