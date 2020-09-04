Muaccel Ne Demek? Muaccel Nedir? Muaccel Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

Anlam açısından muhaccel kelimesi Türkçede üç değişik şekilde ele alınır. Özellikle yazılı olarak resmi belgelerde ya da pek çok kaynakta karşılaşılan bir sözcüktür. Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan muaccel sözcüğü, TDK açısından iki değişik anlamı ile ele alınmakta ve kullanılmaktadır.

Muaccel Ne Demek?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman muaccel kelimesi her üç anlamı ile de kullanılabilmektedir.

- Acele olunmuş

- Peşin

- Hemen ödenmesi gereken

Bu farklı üç anlamı ile beraber muaccel kelimesini gündelik yaşamda kullanabilirsiniz. Tabii aslına bakılırsa anlamlar genelde ortak bir noktaya çıkmaktadır. Tek seferde ya da hızlı biçimde yapılan durumlar üzerinden ele alınır. Hızlı veya tek seferde yapılmış bir iş ya da hemen ödenmiş bir para anlamına gelmektedir.

Aynı zamanda aceleye getirilmiş ve bu yüzden istenen durum ortaya çıkarılmamış olaylar üzerinden de ele alınabilmektedir. Her ne kadar eski zamanlarda Türkçede yaygın kullanılsa dahi, günümüzde artık çok fazla değerlendirilen bir sözcük olarak öne çıkmıyor.

Ancak pek çok değişik kaynakta karşı karşıya kaldığınız zaman bu kelimenin anlamı üzerinden, cümleleri daha iyi biçimde okuyabilirsiniz. Böylece konuyu daha kolay biçimde anlamanız mümkün.