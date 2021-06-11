Motto ne demek? TDK'ya göre motto kelimesinin anlamı nedir? Motto sözlük anlamı

Motto kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan bazı kelimeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Slogan 2- Yaşam Felsefesi 3- İzlek 4- Hedef 5- Slogan 6- Özdeyiş 7- Aforizma

TDK'ya Göre Motto Kelimesinin Anlamı Nedir?

2000'li yılların başında literatüre girmiş olan motto kelimesi diğer tüm Avrupa dillerinde olduğu gibi Türkiye'de de sıklıkla kullanılıyor.

TDK'ya göre motto kelimesinin dört farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Kişinin hayat felsefesini belirleyen söz ya da özdeyiş.

Örneğin: ''başarıya giden yolda çekilen cefa kutsaldır'' sözü birçok kişinin mottosu olabilir. Bu sözü mottosu belirleyen kişiler mücadeleden asla vazgeçmez ve ne kadar zorlanırsa zorlansınlar pes etmezler.

İkinci Anlamı: Yazarın eserinin başına koyduğu, kitabı özetleyen veciz söz.

Başta Umberto Eco ve Italo Svevo olmak üzere birçok İtalyan yazar, kitaplarının başına motto koymuştur.

Üçüncü Anlamı: Hedeflerini gerçekleştirmek isteyen bir kişinin yaşam felsefesinin temelini oluşturan parola ve slogan.

Örnek Cümle

''Eğer bu hayatta başarılı olmak istiyorsan kendine bir motto belirle ve o mottoya göre hareket et.''