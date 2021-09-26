Motosiklet Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Motosiklet Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Bisiklet gibi iki tekerlekli olup motor gücüyle çalışan taşıtlara motosiklet denir. Asfalt, tur ve arazi motosikleti başta olmak üzere birçok motosiklet çeşidi bulunmaktadır.



Motosiklet Nasıl Yazılır?



Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız motosiklet kelimesi, yazımı sıklıkla karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Genellikle ''motorsiklet'' şeklinde yanlış yazılan ve telaffuz edilen bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:



MOTOSİKLET



Motosiklet Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



Motosiklet kelimesi motor ve siklet kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Bu iki kelime birleşirken motor kelimesinin sonundaki r harfi düştüğü için kelimenin doğru yazımı Motosiklet şeklinde yazılmalıdır.



Motosiklet kelimesi birleşik bir isim olduğu için ayrı değil bitişik yazılması gerekir.



Moto Siklet - Yanlış

Motosiklet - Doğru



Örnek Cümleler:



İdris abi, dün akşam, yeni aldığı motosiklet ile kaza yapmış.