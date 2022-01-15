Motosiklet nasıl yazılır? Motosiklet kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Yabancı kökenli diğer taşıt isimleri ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Planör 2- Tayyare 3- Otobüs 4- Scooter 5- Denizaltı 6- Helikopter

7- Şilep 8-Bisiklet 9- Minibüs 10- Fayton

Motosiklet Nasıl Yazılır?

Motosiklet kelimesinin yanlış yazılmasının en büyük nedeni kelimenin ''motorsiklet'' şeklinde yanlış telaffuz edilmesidir. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Motosiklet

Motosiklet Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türkçede olduğu gibi Fransızcada da birleşik isimler oluşturulurken bazı sessiz harfler düşer. ''Motor'' ve ''siklet'' kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu sözcükte de ''r'' harfi düşmüştür. Yazımı sıklıkla karıştırılan bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir.

Motosiklet - Doğru Kullanım

Motorsiklet - Yanlış Kullanım

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Motosiklet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- En büyük hayalim bir motosiklete sahip olmaktı ama maalesef maddi imkansızlıklardan dolayı bu hayalim hiçbir zaman gerçekleşmedi. (Doğru Kullanım)

2- Motorsiklet kullanırken mutlak kaskını takmalı ve aşırı hız yapmaktan kaçınmalısın. (Yanlış Kullanım)