Moskova Antlaşması Nedir? Moskova Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Yeni Cumhuriyet zaten doğu sınır için Kars anlaşmasını imzalamıştır. Fakat zaman içinde bu devletler Rusya yönetimi altına girince yeni bir anlaşma imzalanması gerek görülmüştür. Bu anlaşma Moskova Antlaşması olarak bilinmektedir.

Moskova Antlaşması Nedir?

Moskova Antlaşması ile Türkiye cumhuriyet doğu sınırını güvence altına almayı başarmıştır. Fakat unutulması gereken en önemli şey bu anlaşmalar ile doğu cephesinin kesin olarak kapatılma olmaktadır. Ayrıca Türkiye cumhuriyeti Moskova Antlaşması ile Rusya ile yakın ilişkiler içinde bulunmuştur.

Bu ilişkiler daha çok Rusya’nın Türkiye’ye diğer itilaf devletlerine göre kazanımını sağlamak için yapılmaktadır. Bu Moskova Antlaşması ile Türkiye devletine bir miktar erzak ve askeri malzeme toplanıp verilmektedir. Bu malzemeler ile Osmanlı devletinden geriye kalan yeni Türk devleti İngiliz ve Yunan kuvvetleri karşılınsa savaşı sürdürmektedir. Bu gibi neticelerden dolayı Moskova Antlaşması oldukça önemli olmaktadır.

Moskova Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Yeni Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasında Moskova Antlaşması gerçekleşmiştir. Bu anlaşmanın önemi ilk kez Türk devletini Avrupa devletlerinden birinin tanımış olmalıdır. Bu açıdan anlaşmaya birçok gazeteci ve savaş muhabir katılmıştır.

Moskova Antlaşması Tarihi ve Özeti

Moskova Antlaşması Türkiye ile Sovyet Rusya arasında imzalan bir sınır anlaşması olarak bilinmektedir. Türk devleti ile aralarında imzalanan bu Moskova Antlaşması 16 Mart 1921 yılında gerçekleşmiştir. Bu anlaşma her iki devletin ilişkileri açısından son derce önemli olmaktadır.

Moskova Antlaşması Maddeleri

Moskova Antlaşması ile kesin hükümlü ve bugün hala geçerliliğini koruyan bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma sayesinde Türk devleti doğu sınırlarını güvence altına almıştır. Anlaşma maddeleri şöyle olmaktadır.

l Osmanlı ve Çarlık Rusya devletleri arasında gerçekleşen her türkü anlaşma geçersiz sayılacaktır.

l Her iki devlet ve yöneticileri tarafından kabul edilen anlaşmalar istenilirse yok sayılabilecektir.

l Sovyet Rusya Sevr barış anlaşmasını yok sayıp Misak milli sınırlarını tanımak zorundadır.

l Sovyet Rusya ve Türkiye cumhuriyeti her iki devlet de kapitülasyonları kaldıracaktır.

l Rusya daha önce Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapmış olduğu anlaşmaları kabul etmek zorundandır. Ayrıca Türkiye cumhuriyeti bağımsızlık mücadelesini kazanana kadar her türlü silah ve para yardımını kabul edecektir.

l Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye devletinin sınırları arasında olduğu kabul edilecektir

l Rusya elindeki Türk esirleri en fazla üç ay içerisinde Türk devletine teslim etmek zorundadır.

l Ülkeler arasında birinin tanımadığı senedi veya anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.

Moskova Antlaşması Önemi

Moskova Antlaşması ile Osmanlı devletinin varlığı Rusya ve Türk devleti açılanda hükmen sona ermiştir. Para ve kaynak yokluğu çeken Türk devleti için oldukça önemli adımlar atılmıştır. Bu adımlardan biri Moskova Antlaşması maddeleri aracında bulunana Rus yardımları olmaktadır. Bu anlaşmalar dâhinde Türk devleti daha sağlam temeller üzerinde kurulan bir devlet olarak görülmektedir.

Moskova Antlaşması Sonuçları

Moskova Antlaşması ile birlikte resmen Türk devletini Avrupalı bir devlet tanımıştır. Ayrıca Sevr barış anlaşması da Rusya tarafından yok sayılmıştır. Parasal ve askeri eşya açısından yokluk çeken devlet için can suyu olmuştur. Osmanlı Devletinden kalan tüm kapitülasyonlar da Rusya tarafında yok sayıldığı bildirilmiştir.