Moral nasıl yazılır? Moral kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız Latince kökenli diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Namus (Nomos) 2- İdea 3- Forum 4- Profesör 5- Mart 6- Monolog 7- Diyalog 8- Sufle 9- Trajedi 10- Tirat

Moral Nasıl Yazılır?

Moral kelimesi hem mutluluk hem de etik ve ahlak anlamına gelir. Bu kelime ''moral motivasyon'' şeklinde ikileme olarak da kullanılır. Kelimenin diğer yaygın kullanım şekilleri ise şöyledir: 1- ''Morali bozuk'' 2- ''Morali Yüksek'' 3- Moral Vermek 4- Moralini Yükseltmek

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

MORAL

Moral Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Latince kökenli bir sözcük olan moral, maneviyat, iç huzur ve ruh hali anlamına gelir. Moral kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Moral - Doğru Kullanım

Morel - Yanlış Kullanım

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Moral Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Kız arkadaşından yeni ayrılan Burak'ın moralini yükseltmek için ona sürpriz doğum günü partisi hazırladık. (Doğru Kullanım)

2- Son günlerde üst üste kötü şeyler yaşadığım için morelim oldukça bozuk.

(Yanlış Kullanım)